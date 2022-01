Mit Fans und Lehtonen: Die Stimmung beim ESVK steigt wieder

Die Fans sind zurück im Stadion, Neuzugang Mikko Lehtonen glänzt auf dem Eis. Aber die nächste Prüfung des ESV Kaufbeuren hat es in sich.

31.01.2022 | Stand: 12:43 Uhr

Der erste Szenenapplaus flammte schon nach rund einer Minute auf, als der ESV Kaufbeuren im Spiel gegen Selb die erste Torchance hatte. Bei Applaus sollte es auch bleiben, organisierter Support in der Kurve war nicht möglich. Mit 743 Fans im Stadion hatte der ESVK die mögliche Maximalauslastung nicht ganz erreicht, erlaubt waren nur Sitzplätze. Dort, wo sonst die Ultras stehen, schauten also einige wenige auf ihren Sitzkissen zu und sahen die Joker gegen überforderte Selber Wölfe (die am Ende nach zwei weiteren Ausfällen gerade einmal noch zehn Feldspieler zur Verfügung hatten) mit 8:0 gewinnen.