"Wach auf jetzt": Thomas Tuchel kritisiert Paul Wanner im Trainingslager am Tegernsee

Der FC Bayern befindet sich aktuell im Trainingslager in Rottach-Egern. Mit dabei ist auch der 17-jährige Allgäuer Paul Wanner - der prompt einen Einlauf bekam.

18.07.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Talent Paul Wanner aus Amtzell im württembergischen Allgäu nimmt gerade am Trainingslager des FC Bayern München am Tegernsee teil. In einer der ersten Einheiten bekam der 17-jährige Allgäuer aber gleich einmal einen Einlauf von Trainer Thomas Tuchel: „Paul du schläfst, das ist der dritte Ball, den du verlierst. Paul, wach auf jetzt“, rief der FCB-Coach vor über 2000 Zuschauern über den Fußballplatz. Das teilte das Fachmagazin kicker mit.

Doch auch bei einigen gestandenen Profis wurde Tuchel laut. Unter anderem Ryan Gravenberch, Josip Stanisic und Jamal Musiala mussten sich kritische Töne des Trainers gefallen lassen.

Zukunft von Paul Wanner weiter ungewiss

Derweil steht weiter eine Leihe Wanners für die kommende Saison im Raum. Unter Tuchel kam der Allgäuer, der die deutsche und österreichische Staatsbürgerschaft besitzt, kaum zum Zug. Eine Leihe soll dem Talent Spielpraxis garantieren. Als Vorbilder in Sachen Ausleihe taugen die früheren Bayern-Spieler Toni Kroos und David Alaba. Kroos etablierte sich in der Saison 2009/2010 bei Bayer Leverkusen, Alaba reifte während seines halbjährigen Aufenthalts 2011 bei der TSG Hoffenheim zur Bundesliga-Stammkraft.

Ob und wohin der vielfältig einsetzbare Linksfuß ausgeliehen werden soll, ist aber nicht bekannt. Unklar ist zudem, ob Wanner auch an der Asien-Reise des deutschen Rekordmeisters Ende Juli und Anfang August teilnehmen wird. Dort testen der FC Bayern München unter anderem gegen Manchester City (26. Juli) und den FC Liverpool (2. August). Am Tegernsee trainieren die Münchner noch bis Donnerstag.

