FC Kempten: Die gute Seele des Vereins

Walter Auerbacher ist ein Urgestein des Fußball-Landesligisten FC Kempten. Seit 40 Jahren ist er das Mädchen für alles – ehrenamtlich. Jetzt ist er in Rente und hat noch mehr Zeit.

30.06.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Kempten Seit 40 Jahren arbeitet Walter Auerbacher ehrenamtlich für den FC Kempten. Mit seinen zahlreichen Aufgaben gilt er als wichtigster Mann, andere sagen, er sei die gute Seele des Vereins. Beim Treffen im Vereinsheim ist zu spüren: Auerbacher ist zu Hause. Er bewegt sich in diesen Räumen so vertraut wie in seinem Wohnzimmer. Er hat sich vorbereitet. Auf vier Tischen liegen sie ausgebreitet: 40 Jahre beim FCK in Form von Fotos, Zeitungsartikeln, Dokumenten. Als er einen Bericht sucht, fällt ein Schreiben aus dem Stapel. Es ist eine Bestätigung des FCK, dass er all die Jahre auf Aufwandsentschädigung verzichtet hat, um damit die Jugendabteilung zu unterstützen. Sobald es aber um Auszeichnungen geht, winkt er schnell ab und lenkt das Gespräch wieder auf die Jugendförderung, seiner Herzens- und Lebensaufgabe.

Vertrauens- und Respektperson

1982 fing er als Trainer an und ist seitdem in verschiedensten Positionen ein Bestandteil des FCK. Seine Trainertätigkeit führte zu Titeln und dem Aufstieg in die Bayernliga. Heute ist er als Technischer Leiter für die organisatorische Struktur unentbehrlich. Er ist jeden Tag da, hat für jeden ein offenes Ohr und ist bedingungslos hilfsbereit. Dass er manchmal eine etwas herrische Art hat, bemerkt er mit einem verschmitzten Lachen. Aber wenn er ab und zu gezwungen ist, einen Schrei loszulassen, zeigt das immer noch Wirkung. Er ist eine Respektsperson. „Das Training hat sich über die Jahre verändert“, erzählt er. „Die Eltern haben so hohe Ansprüche, denken, sie haben einen Nationalspieler zuhause. Fördern ist gut, aber nicht überfordern.“

Verbindung in die USA

Ein Strahlen geht über Auerbachers Gesicht, wenn er von seinen Highlights erzählt. Die Reisen in die USA. Mit seinem Engagement und unterstützt durch die langjährige Freundschaft mit dem amerikanischen Geschäftsmann Earle Meyer Charles schaffte er in den 1990er Jahren die Möglichkeit für zahlreiche Reisen mit Jugendmannschaften des FCK in die USA.

Vor ein paar Jahren war er Trainer einer Flüchtlingsmannschaft mit Spielern aus zehn Nationen. Bilder eines von ihm organisierten afrikanischen Festes hat er immer noch auf dem Handy und zeigt sie freudestrahlend. Als es um einen Spieler aus Uganda geht, wird er ernst. „Ein Ausnahmetalent, mit Herz und tollem Charakter. Er bekam einfach keine Aufenthaltsgenehmigung. Eine Sauerei war das.“

Es gibt immer was zu tun

Nach 41 Jahren bei der Firma Huhtamaki ist er nun in Rente. Langweilig wird ihm wohl nicht werden. Als wir uns auf dem Weg hinaus verabschieden, bleibt er noch kurz an der Türe stehen. Daran hängt ein Schild mit der Aufschrift: „W.-Auerbacher Platz“. Eine Würdigung des Vereins. Er würde hier gerne öfter sitzen, eine Tasse Kaffee trinken und dem Treiben zusehen, nur: Viel Zeit für ein Päuschen hat er nicht, obwohl er als Rentner jetzt mehr Zeit hat. Aber es gibt einfach zu viel zu tun für seinen Verein, den FCK.

