Matthias Jörg plant die Zukunft des FCK: Erste Neuzugänge stehen fest

Fußball-Landesligist FC Kempten verpflichtet drei neue Spieler. Ein Neuzugang kommt vom TSV Kottern zum FCK.

24.05.2022 | Stand: 14:24 Uhr

Nach seinem Abschied als Spielertrainer kann sich Matthias Jörg beim Fußball-Landesligisten FC Kempten auf seinen Job als Sportlicher Leiter konzentrieren. In dieser Funktion gab der 39-Jährige nun die ersten Neuzugänge beim FCK bekannt. Vom TSV Kottern kommt Mittelfeldspieler Timo Lutz. Der 23-Jährige absolvierte in der abgelaufenen Bayernliga-Saison 21 Spiele – die meisten davon als Einwechselspieler – für den TSV und erzielte dabei ein Tor. Lutz, der beim FC Immenstadt und im Nachwuchs des FC Memmingen ausgebildet wurde, war 2019 zum TSV Kottern gewechselt. „Er soll wieder Spaß am Fußball haben“, sagt Jörg.

