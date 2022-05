Zwischen Abstieg und Relegation: Welche Szenarien dem FC Memmingen drohen

Für den FC Memmingen beginnt gegen Nürnberg II die heiße Phase des Abstiegskampfs. Die Verantwortlichen sind optimistisch, die Relegation erreichen zu können.

13.05.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Wenn der FC Memmingen auf den letzten Drücker noch die Abstiegsrelegation in der Fußball-Regionalliga erreichen will, sollte er in den letzten beiden Spielen so viele Punkte wie möglich holen: am Samstag ab 14 Uhr zuhause gegen den 1. FC Nürnberg II und am kommenden Samstag ab 14 Uhr beim FC Augsburg II. Wenn die Rot-Weißen beide Partien verlieren, steigen sie direkt aus der Regionalliga in die Bayernliga ab – und zwar zum ersten Mal.

