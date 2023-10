Zahlreiche Krankheitsfälle: Regionalliga-Partie des FC Memmingen steht auf der Kippe

Das für Freitagabend angesetzte Regionalliga-Heimspiel des FCM gegen Bamberg könnte kurzfristig abgesagt werden. Grund sind einige krankheitsbedingte Ausfälle.

12.10.2023 | Stand: 13:08 Uhr

Das für Freitagabend (19 Uhr) angesetzte Regionalliga-Heimspiel des FC Memmingen gegen den FC Eintracht Bamberg steht auf der Kippe. Grund sind zahlreiche krankheitsbedingte Ausfälle auf Seiten des FCM. Am Donnerstagnachmittag will der Bayerische Fußballverband (BFV) laut der Presseabteilung des FC Memmingen eine Entscheidung fällen. Bis dahin soll geklärt werden, ob dem FCM krankheitsbedingt überhaupt eine spielfähige Mannschaft zur Verfügung steht, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.

Die Partie ist für beide Klubs enorm wichtig und ein echtes Kellerduell. Aufsteiger Memmingen steht mit 14 Punkten auf Tabellenrang 16. Bamberg ist mit zehn Punkten 17. Nur der TSV Buchbach hat noch weniger Zähler auf dem Konto (7). Zudem sind der FCM (31 Gegentreffer) und Eintracht Bamberg (32) aktuell die Schießbuden der Regionalliga Bayern.

Seit dem Memminger Trainerwechsel Mitte September befinden sich die Allgäuer aber etwas im Aufwärtstrend. Zuletzt gewann das Team vom Trainerduo Candy Decker und Bernd Maier bei der Reserve von Greuther Fürth 2:1. Unter der Leitung von Maier/Decker holte der FCM somit neun von zwölf möglichen Punkten.

Spielabsagen in Bayerns Amateur-Ligen häufen sich

Bereits vergangene Woche war in der Regionalliga Bayern eine Partie aufgrund vieler krankheitsbedingter Ausfälle verlegt worden. Corona setzte die halbe Mannschaft von Viktoria Aschaffenburg außer Gefecht, das Heimspiel gegen den FC Bayern München II wurde mit Einverständnis der Gäste auf einen noch unbestimmten Termin verlegt.

Keine spielfähige Mannschaft brachte in der vergangenen Woche auch Landesligist SpVgg Unterhaching II für das Gastspiel beim VfB Durach zusammen. Ob die Partie nun für die Oberallgäuer gewertet oder später nachgeholt wird, ist noch offen.

