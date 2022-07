FC Memmingen trauert um langjährigen Funktionär Heini Bender

Der FC Memmingen trauert um Heinrich "Heini" Bender. Der langjährige Funktionär des Fußball-Vereins ist im Alter von 80 Jahren gestorben.

24.07.2022 | Stand: 10:08 Uhr

Den FC Memmingen trauert um Ehrenmitglied Heinrich "Heni" Bender. Wie der Verein am Sonntag mitteilt, ist Bender im Alter von 80 Jahren gestorben. Heini Bender war über 30 Jahre lang im Spielauschuss tätig. Als dessen Vorsitzender zog er über lange Zeit die Fäden bei der Zusammenstellung von schlagkräftigen Mannschaften. Seine Funktion wäre heute sportlicher Leiter oder Teammanager.

FC Memmigen: Trauer um langjährigen Funktionär Heini Bender

Zusammen mit dem Ehrenvorsitzenden Florian Huber lotste er viele Allgäuer Fußballer wie Manfred Ullmann oder Günter Bayer nach Memmingen. Junge Talente, wie Axel Frasch oder Andreas Dörr förderte er. In Heini Benders Amtszeit FC Memmingen fiel der erstmalige Bayernliga-Aufstieg 1970. Dieser bilde nach Angaben des Vereins den Grundstein für die bis heute andauernde Spitzenstellung des FC Memmingen im Allgäuer Amateurfußball.

„Heini Bender hat seinen festen Platz in unserer Vereinsgeschichte. Er hat sich um den FC Memmingen verdient gemacht", sagte FCM-Präsident Armin Buchmann. Er sprach die Anteilnahme und das ganze Mitgefühl des Fußball-Clubs an seine Söhne Armin und Thomas mit ihren Familien aus. Die Bayernliga- und U21-Mannschaften haben am Wochenende in Würdigung des verstorbenen Funktionärs ihre Punktspiele mit Trauerflor bestritten.

Mehr Nachrichten aus dem Sport lesen Sie hier.