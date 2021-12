FC Memmingen sagt Heimspiel gegen Pipinsried ab

Der FC Memmingen hat das für kommenden Samstag geplante Regionalliga-Heimspiel gegen den FC Pipinsried abgesagt.

Das Spiel soll auf das kommende Früjahr verschoben werden. Das teilt der FC Memmingen am Donnerstag mit. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest. Möglich wäre der 19. Februar oder ein späteres Datum im März oder April 2022. Sechs weitere Regionalliga-Spiele wurden ebenfalls bereits abgesagt. Die Vereine machen damit von der vom Bayerischen Fußballverband (BFV) eingeräumten Möglichkeit Gebrauch, die Begegnung in beiderseitigem Einverständnis zu verlegen.

Eine generelle vorzeitige Winterpause hat der BFV für die Regionalliga nicht aufgerufen, denn die 20 Regionalliga-Clubs waren sich in dieser Frage uneinig. Deshalb und weil für die vierte Liga der Profistatus gilt, „sehen wir derzeit keine Notwendigkeit und vor allem auch keine rechtliche Grundlage, die für dieses Jahr noch angesetzten Spiele alle abzusetzen“, hieß es dazu in einem Schreiben des BFV.

FC Memmingen: Vor dem Spiel gegen Pipinsried noch Fragen ungeklärt

Vor der Partie gegen Pipinsried am Samstag waren ohnehin noch einige Fragen ungeklärt. Zum Beispiel, ob die Witterungs- und Platzverhältnisse überhaupt ein Spiel zulassen und unter welchen Corona-Regeln gespielt wird. Der FC Memmingen befindet sich nach dieser Entscheidung ab sofort in der Winterpause. (Lesen Sie auch: Söder will Geisterspiele im Fußball zumindest in Bayern durchsetzen)

Die Vorbereitung unter dem neuen Trainer Fabian Adelmann soll kurz nach dem Jahreswechsel beginnen. Interimstrainer Thomas Reinhardt konzentriert sich wieder auf seine Aufgabe als Sportlicher Leiter. Während der Winterpause wollen sich die Spieler mit Einheiten im Fitnessstudio und zuhause fit halten.

Regulär soll die Regionalliga-Runde am 26. Februar mit einem Auswärtsspiel beim SV Schalding-Heinig fortgesetzet werden, wenn nicht das Nachholspiel gegen Pipinsried vorher angesetzt wird.

