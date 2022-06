FC Memmingen und TSV Kottern eröffnen Bayernliga-Saison

Die Bayernliga-Saison 2022/2023 startet am 15. Juli mit einem Allgäuer Derby. Der TSV Kottern erwartet dabei den Regionalliga-Absteiger FC Memmingen.

12.06.2022 | Stand: 12:17 Uhr

Mit dem Allgäuer Duell zwischen dem TSV Kottern und dem Regionalliga-Absteiger FC Memmingen startet am Freitag, 15. Juli, die neue Saison in der Fußball-Bayernliga Süd. Das Derby wird um 18.30 Uhr in der Abt-Arena angepfiffen und dürfte für ein reges Zuschauerinteresse sorgen.

Die Paarung und Terminierung des offiziellen Eröffnungsspiels gab Bayernliga-Spielleiter Andreas Mayländer am Wochenende bekannt. Für das Eröffnungsspiel hatten sich auch andere andere Clubs beworben, Der vorläufige Spielplan wird in der kommenden Woche an die Vereine herausgegeben und nach der finalen Terminabstimmung nach der Bayernliga-Tagung am 2. Juli in Garching veröffentlicht. (ass)