Rückschlag für FC Memmingen: 0:2-Heimpleite gegen FC Augsburg II

Der FC Memmingen findet im Keller-Duell der Regionalliga gegen den FC Augsburg II kaum Mittel. Warum Baierls Erholung aus dem Urlaub schnell verflogen ist.

30.08.2023 | Stand: 07:21 Uhr

Rückschlag für den Fußball-Regionalligisten FC Memmingen: Nach zuletzt einem Sieg (3:2 gegen Schalding-Heining) und einem Unentschieden (1:1 gegen den FC Schweinfurt 05) vor heimischer Kulisse kassierte das Team von Trainer Stephan Baierl am Dienstagabend gegen den bis dato punktgleichen FC Augsburg II mit 0:2 (0:2) die zweite Heimniederlage der Saison.

FC Memmingen gegen FC Augsburg II: Gäste sind effektiver im Ausnutzen der Chancen

Die Augsburger waren im Ausnutzen der wenigen Chancen einfach effektiver. Hendrik Hofgärtner sorgte mit seinen Toren in der 39. und 43. Minute schon zur Pause für klare Verhältnisse zugunsten der Gäste. Memmingen fand auch in der zweiten Halbzeit keine spielerischen Mittel, um den FCA II vor 996 Zuschauern ernsthaft zu gefährden. Der aus seinem Kurzurlaub zurückgekehrte FCM-Trainer Stephan Baierl sah von den Tugenden, die sein Team noch gegen Schweinfurt auf den Platz gebracht hatte, diesmal recht wenig. Die emotionale Achterbahnfahrt geht beim Wiederaufsteiger also munter weiter.

In der Tabelle geht's für Memmingen von Platz 15 auf 16

Nach der 0:2-Heimpleite, es war die vierte Niederlage im siebten Saisonspiel, rutscht der FCM in der Tabelle von Rang 15 auf Platz 16 ab. Schon am kommenden Freitag wartet auf die Allgäuer die nächste schwere Aufgabe beim FC Bayern München II. Die Bayern-Amateure verloren am Dienstagabend in Vilzing nach 2:0-Führung noch 2:3 und bleiben nach sieben Spieltagen mit Rang 14 und nur sechs Punkten weit hinter den eigenen Erwartungen. Alles andere als ein Sieg gegen Memmingen (5 Punkte) am Freitag würde an der Säbener Straße vermutlich ein mittleres Beben auslösen.