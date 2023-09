Turbulentes 3:4 - So bitter verliert der FC Memmingen bei Bayern II

Obwohl der FC Memmingen über 20 Minuten in Überzahl ist und zwei Rückstände aufholt, geht das Team von Trainer Stephan Baierl leer aus.

01.09.2023 | Stand: 21:58 Uhr

Auch am 8. Spieltag der Fußball-Regionalliga ist der FC Memmingen leer ausgegangen. Beim ebenfalls schwach in die Saison gestarteten FC Bayern München II unterlag das Team von Trainer Stephan Baierl am Freitagabend mit 3:4 (2:2). Trotz einer über 20-minütigen Überzahl und drei Auswärtstoren sollte es für den Aufsteiger FC Memmingen nicht zu einem Punktgewinn reichen.

Gräser und Konrad treffen für den FC Memmingen

Bis zur Pause hielten die Memminger gut mit, glichen die zweimalige Führung der "kleinen Bayern" jeweils aus. Lovro Zvonarek (3.) und Désiré Segbé (39.) schossen die Münchener in Front, Jakob Gräser (23.) und FCM-Kapitän Manuel Konrad (45.) glichen jeweils aus. Vor allem bei Eckbällen und Freistößen war der FC Memmingen gefährlich, Verteidiger Janis Peter überzeugte mit guten und scharf getretenen Flanken.

Nach dem Remis zur Pause zogen die Bayern-Amateure vor 612 Zuschauer im Grünwalder Stadion auf 4:2 davon. Bei den Gegentoren von Younes Aitamer (52.) und Dion Berisha (66.) war die Memminger Abwehr alles andere als sattelfest. Als der Münchener Verteidiger Steve Breitkreuz die Gelb-Rote Karte sah (69.), verspürten die Gäste aus dem Allgäu noch einmal Rückenwind.

Pascal Maier trifft und vergibt Riesenchance zum 4:4

Die Folge: Nur zwei Minuten später gelang Pascal Maier der Anschlusstreffer für Memmingen (71.). Zwar mobilisierten die Memminger in den Schlussminuten noch einmal alle Kräfte, doch zum Punktgewinn sollte es nicht mehr reichen. Auch weil Pascal Maier in der vierten Minute der Nachspielzeit freistehend die Riesenchance zum 4:4 vergab.

Der FC Bayern München II feierte damit den ersten Heimsieg der Saison, der FCM kassierte die fünfte Saisonniederlage und bleibt auf Rang 16 im Tabellenkeller.

Torfolge: 1:0 Zvonarek (3.), 1:1 Gräser (23.), 2:1 Segbé (38.), 2:2 Konrad (45.), 3:2 Aitamer (52.), 4:2 Berisha (66.), 4:3 Maier (71.).