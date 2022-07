FC Memmingen verpflichtet Sohn von Ex-Skisprung-Nationaltrainer

Kurz vor dem Saisonstart holt der FC Memmingen Mathias Bauer vom FC Augsburg. „Mit einem großen Namen“ steht der FCM noch in Verhandlungen.

11.07.2022 | Stand: 17:15 Uhr

Am kommenden Freitag steigt erstmals seit zwei Jahrzehnten wieder ein Pflichtspiel zwischen dem TSV Kottern und dem FC Memmingen. Um 18.30 Uhr nämlich wird im Stadion der Kemptener Vorstädter das Allgäuer Eröffnungsderby der Fußball-Bayernliga angepfiffen.

Dorthin musste der FCM bekanntlich absteigen, kann seinen Fans aber immerhin kurz vor Saisonstart einen prominenten Neuzugang präsentieren: den Sohn der Oberstdorfer Skisprung-Legende Andreas Bauer, Mathias. Der 19-Jährige, der sowohl die deutsche als auch (wegen Mutter Irene) die norwegische Staatsangehörigkeit besitzt und bereits Nachwuchs-Länderspiele für die Skandinavier absolvierte, wechselt vom FC Augsburg nach Memmingen.

Lesen Sie auch: So plant der TSV Kottern ohne Top-Stürmer Speiser

Mathias Bauer absolvierte Probetraining in Norwegen

Beim FCA war Bauer eigentlich für das Regionalliga-Team vorgesehen, doch der Vertrag wurde aufgelöst. Am Montagabend unterschrieb der 19-Jährige, der auch bei einem norwegischen Klub ein Probetraining absolvierte und bereits im letzten Testspiel gegen Bamberg (1:1) dabei war, laut FCM-Pressesprecher Andreas Schales in Memmingen.

Am Freitag gegen Kottern soll er, sofern alle Formalitäten geklärt sind, im Kader stehen. Mathias Bauer ist beim FCM Neuzugang Nummer neun, laut Schales steht Sportlicher Leiter Thomas Reinhardt noch in Verhandlungen „mit einem großen Namen“. Bereits in der vergangenen Woche hatte der FCM die Verpflichtung von Mittelfeldspieler Leonard Zeqiri bekanntgegeben.

Lesen Sie auch

Fußball-Bayernliga Vorbereitungsstart der Allgäuer Bayernligisten: Neuzugänge stellen sich in Memmingen und Kottern vor

Mehr Nachrichten aus dem Sport lesen Sie hier.