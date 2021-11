Nur 45 Minuten spielte der FC Memmingen gegen Heimstetten im ersten Spiel nach der Trennung von Esad Kahric. Welche Erkenntnisse vor dem Abbruch möglich waren.

02.11.2021 | Stand: 16:56 Uhr

Selten traf die Redewendung von Toren, die aus dem Nichts fallen, so zu wie am vergangenen Freitagabend. Denn beim Regionalliga-Heimspiel des FC Memmingen gegen den SV Heimstetten hatte sich schon zum Anpfiff eine dicke Nebeldecke über das Stadion an der Bodenseestraße gelegt.