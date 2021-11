Martin Dausch fehlt dem FC Memmingen

FCM-Kapitän Martin Dausch fehlt beim Nachholspiel in Eltersdorf. Grund ist eine Verletzung. Trotz der schlechten Witterung soll die Partie stattfinden.

Bei Wind und Wetter hat sich der FC Memmingen auf den Weg Richtung Erlangen gemacht. Dort steht das Regionalliga-Nachholspiel beim SC Eltersdorf. Anpfiff ist um 19 Uhr. Vor der Abfahrt hat sich der FCM-Tross noch einmal erkundigt, ob wirklich gespielt werden kann - laut SCE ist der Platz am Vormittag geräumt worden.

Anfang November hatte Eltersdorf zu viele Corona-Fälle

Für den Fußball-Regionalligisten FC Memmingen steht mit dem Nachholspiel die dritte Partie innerhalb von nur acht Tagen an. Der ursprüngliche Termin Anfang November war geplatzt, weil der SCE wegen positiver Covid-19-Fälle keine Mannschaft stellen konnte. Eltersdorf ist bereits mit fünf Begegnungen in Rückstand und will unbedingt antreten, um nicht noch mehr Nachholspiele im neuen Jahr anzuhäufen.

Es könnte das letzte Spiel des Jahres sein, denn Regionalliga-Sprecher Andreas Huber (Burghausen) hat eine Umfrage unter den Vereinen gestartet, ob sie angesichts der Corona-Liga vorzeitig in die Winterpause gehen wollen. Wenn sich alle 20 Klubs darüber einig wären, würde BFV-Spielleiter Josef Janker das Restprogramm ins nächste Frühjahr verlegen. Die Entscheidung soll am Mittwoch fallen. Für den FCM steht am Samstag eigentlich noch das Heimspiel gegen den FC Pipinsried an.

Nico Fundel steht dem FCM wieder zur Verfügung

Doch zunächst gilt die Konzentration Eltersdorf. Interimstrainer Thomas Reinhardt will seine Serie fortsetzen und nicht nur ungeschlagen bleiben, sondern bei einem direkten Konkurrenten möglichst voll punkten. Die Rotsperre von Nico Fundel ist abgelaufen. Allerdings fehlt Kapitän Martin Dausch. Der 35-Jährige wurde beim 1:1 bei den Bayern-Amateuren nach einer halben Stunde mit Verdacht auf Muskelfaserriss ausgewechselt. Inzwischen bestätigte sich diese Diagnose, weshalb Dausch bis Jahresende ausfällt. Anders als noch vor Kurzem bedeutete der Ausfall von Dausch in München keinen Bruch im FCM-Spiel. Mit dem Selbstvertrauen auch die Bayern-Tormaschinerie (71 Saisontreffer, durchschnittlich drei Tore pro Spiel) gebremst zu haben, geht es nun in den Erlanger Stadtteil – quasi vor die Haustüre des künftigen FCM-Trainers Fabian Adelmann. Er hat damit die nächste Gelegenheit seine künftigen Schützlinge unter die Lupe zu nehmen.

FC Memmingen verpflichtet neuen Torhüter

Wie der FC Memmingen mitteilt, wurde mit Lino Volkmer ein weiterer Back-up-Torhüter verpflichtet. Der 20-Jährige trainiert schon einige Wochen mit, war zuletzt ohne Verein und ist sofort spielberechtigt. Über den Nachwuchs des TSV 1860 Rosenheim stand er in der vergangenen Saison noch bei der SpVgg Unterhaching unter Vertrag.

