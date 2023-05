Finn Sattler geht mit Rückenwind in die Triathlon-Saison

Finn Sattler ist bayerischer Meister im Duathlon. Der Sieg gibt dem 19-Jährigen aus Kempten Auftrieb für die Triathlon-Saison in der zweiten Bundesliga.

10.05.2023 | Stand: 17:45 Uhr

Eine gelungene Generalprobe war die Bayerische Duathlon-Meisterschaft in Krailling für Finn Sattler. Der 19-jährige Ausdauersportler vom RSC Kempten gewann dort auf der Sprintdistanz und fokussiert sich jetzt auf das große Ziel: die zweite Bundesliga im Triathlon, mit der es am 27. Mai in Freilingen in Rheinland-Pfalz losgeht. Dann wird mit dem Schwimmen wie gewohnt wieder eine dritte Disziplin dabei sein.

Finn Sattler aus Kempten siegt über die Sprintdistanz

„Den Wettbewerb in Krailling gibt es schon lange und ich habe schon früher mitgemacht. Aber dieses Mal war es gleichzeitig die Bayerische Meisterschaft“, erzählt Sattler. Somit war der Titel nicht das große Ziel, sondern das willkommene Nebenprodukt eines Trainingswettkampfs für die Saison in der zweiten Bundesliga. „Da geht es dann anders zur Sache“, ist der Kemptener sicher. Schließlich decke die Liga, die in einen Nord- und Südbereich aufgeteilt ist, viel mehr Raum als nur ein Bundesland ab und es seien mehr Profis mit von der Partie.

Finn Sattler über die Herausforderungen beim Duathlon

Ein weiterer Unterschied liege im Sport an sich: Triathlon sei deutlich bekannter und habe eine höhere Anziehungskraft als Duathlon. Wobei Sattler die Strapazen des Duathlons nicht herunterspielen will: „Zweimal laufen, statt zu schwimmen, ist schon hart und es lässt sich echt vergleichen.“ Gefordert waren in Krailling 5,1 Kilometer Laufen, 25 Kilometer Radeln und nochmal 2,8 Kilometer Laufen. Sattler kam dabei als erster in die Wechselzone und stieg somit zuerst aufs Rad. Die flache Strecke spielte ihm jedoch nicht in die Karten. Weil er aber auch beim zweiten Wechsel schneller war, ging er gleichzeitig mit dem Führenden auf die zweite Laufstrecke. Dort war Sattler flinker und entschied das Rennen mit einer Zeit von 1:04:56 für sich – 25 Sekunden vor dem Zweitplatzierten, Thomas Tietz vom VfL Kaufering Triathlon.

Fünf Rennen stehen in der zweiten Triathlon-Bundesliga an

In der zweiten Bundesliga stehen bis Ende August fünf Rennen an. Die Sprintdistanz führt dabei über 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen. Ziel des Aufsteigers RSC Kempten ist der Klassenerhalt. Sattler sieht sich auch nach dem jüngsten Erfolg in Krailling nicht als den stärksten Sportler im Team und verweist beispielsweise auf den sieben Jahre älteren René Höchenberger. Nun, kurz vor Saisonbeginn, dominieren Vorfreude und – wie Sattler einräumt – auch eine gewisse Nervosität: „Ich habe richtig Bock das auszuprobieren und gegen die richtig guten Leute anzutreten.“

