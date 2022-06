Fis-Machtkampf erreicht nächste Eskalationsstufe

Führende Verbände ziehen nach Wiederwahl von Fis-Präsident Eliasch vor den Sportgerichtshof. Welche Rolle ein Funktionär aus dem Allgäu beim Machtkampf spielt.

22.06.2022 | Stand: 11:38 Uhr

Der Machtkampf in den Skiverbänden hat die nächste Eskalationsstufe erreicht. Im Streit um die Wiederwahl des schwedisch-britischen Milliardärs Johan Eliasch zum Präsidenten des Internationalen Skiverbandes (Fis) zieht der Deutsche Skiverband (DSV) zusammen mit den Nationalverbänden aus Österreich, der Schweiz und Kroatien vor den Internationalen Sportgerichtshof Cas in Lausanne (Schweiz). Dort soll die Wahl des umstrittenen 60-jährigen Eliasch höchstrichterlich angefochten werden. Mit einem Urteil sei aber frühestens in drei Monaten zu rechnen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.