Ab ins Halbfinale: Comets Ladies sichern sich mit Kantersieg Play-off-Ticket

Die Comets-Frauen fegen Rodgau mit 76:6 vom Feld. Damit qualifizieren sich die Zweitliga-Footballerinnen für die Play-offs und empfangen dort Schwäbisch Hall.

28.09.2023 | Stand: 05:15 Uhr

Die Comets Ladies haben ihre starke Saison in der Hauptrunde der zweiten Football-Bundesliga mit einem deutlichen 76:6-Sieg bei den Rodgau Pioneers gekrönt. Damit sind die Kemptenerinnen für das Play-off-Halbfinale qualifiziert.

Die Comets gewannen in Rodgau den Münzwurf und entschieden sich, zu kicken. Deshalb startete die Rodgauer Offense, schaffte allerdings kein neues First Down und musste das Feld den Allgäuerinnen überlassen, welche sogleich einen Touchdown sowie zwei Extrapunkte durch Stella Martin holten (8:0). Kurz darauf folgte für die Kemptenerinnen allerdings eine kalte Dusche, als Alena Lins einen 59-Yard-Touchdown für die Hessinnen erzielte (8:6). Den Pass zur Two-Point-Conversion blockte Pia Kaletsch. In den folgenden Drives zeigten die Allgäurinnen ihr ganzes Können: Während die Offense durch Kathrin Lochbronner (8 Punkte), Marina Eggel (6), Stella Martin (12) und Hannah Reinema (12) fleißig punktete, gelang es der Defense immer wieder, die Rodgauerinnen zum Punt zu zwingen oder Pässe abzufangen. Mit einer überlegenen und vorentscheidenden 46:6-Führung ging es in die Halbzeit.

Stella Martin erhöht kurz vor Schluss mit einem Solo auf 76:6

Und auch in der zweiten Hälfte bekam Rodgau die Kemptenerinnen nicht unter Kontrolle – das Punktefestival ging weiter. Zuerst erzielte Anna Bär sechs Punkte, dann Lochbronner weitere zwei. Die Defense stoppte zudem einen Punt-Fake, daraufhin gelang es Eggel, weitere sechs Punkte zu holen, zu denen Martin nochmal zwei Extrapunkte draufpackte. Anschließend kamen die Gastgeberinnen der Endzone zwar nochmal gefährlich nah, wurden aber kurz vor knapp von der Comets-Defense aufgehalten. Martin und Eggel brachten gemeinsam weitere acht Punkte auf das Scoreboard, während Lara Faber eine Interception gelang. Aufgrund der geringen Restzeit und des hohen Spielstandes wollten die Comets das Spiel kurz vor Schluss eigentlich abknien und die Zeit runterlaufen lassen, allerdings gelang es Stella Martin überraschend, das komplette Feld zu überqueren und auf 76:6 zu erhöhen.

Play-offs daheim: Comets Ladies empfangen Schwäbisch Hall

Mit fünf Siegen und einer Niederlage krönten sich die Comets Ladies zum Meister in der DBL2-Südost. Weiter geht es am Sonntag, 8. Oktober, mit dem Play-off-Halbfinale gegen die Schwäbisch Hall Unicorns – ungeschlagener Südwest-Meister. Kick-off ist um 14 Uhr am Bachtelweiher. „Schwäbisch Hall ist sehr schwer einzuschätzen. Sie haben diese Saison nur drei Spiele gespielt, diese aber alle gewonnen“, sagt Comets-Präsident Adi Hölzli. Den Kemptenerinnen sei der Einzug ins Finale allemal zuzutrauen. „Ihre Offense und Defense war zuletzt richtig stabil“, sagt Hölzli.

