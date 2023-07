Ungewisse Zukunft in der Formel E: Wie geht es mit Maximilian Günther weiter?

Warum das Saisonfinale der Formel E in London zu einem Schicksalswochenende für den Oberallgäuer Maximilian Günther werden könnte.

28.07.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Am Wochenende steigt in der britischen Hauptstadt London das große Finale der Formel–E-Weltmeisterschaft mit zwei Rennen. Während an der Spitze die Titel in der Fahrer- und Teamwertung erst in den letzten Rennen vergeben werden, wollen sich Maximilien Günther und die beiden Abt-Fahrer Robin Frijns und Nico Müller mit weiteren Top-Ten-Resultaten in die Sommerpause verabschieden.

Dabei wird es für den Oberallgäuer Günther ein Schicksalswochenende. Der Maserati-Fahrer steht seit Wochen vor einer ungewissen Zukunft. Dabei war es gerade er, der dem italienischen Rennstall einen Sieg und zwei Podiumsplätze bescherte. Doch kurz vor dem Rom-Rennen kam das Gerücht auf, dass Formel-E-Champion Nyck de Vries nach seinem Rauswurf in der Formel 1 zu Maserati wechseln möchte. Das dürfte angesichts der Erfolge von Günther schwer werden. Sein Kollege Edoardo Mortara war bislang nur durch teure Unfälle aufgefallen, hat aber einen Vertrag für die kommende Saison in der Tasche.

Maximilian Günther ist heiß auf das Saisonfinale der Formel E

Günther selbst konzentriert sich auf das Finale: „London ist ein großartiger Ort, um das Finale der Saison 9 auszurichten. Es macht immer viel Spaß, hier zu fahren, die Strecke ist mit dem Indoor- und Outdoor-Abschnitt sehr einzigartig. Es gibt Asphaltwechsel während der Runde, sehr technische Kurven und ich mag den Flow mit dem neuen Layout im dritten Sektor. Ich bin stolz auf den Turnaround unserer Saison und mit vielen Punkten, die wir zu holen haben, sind wir alle sehr motiviert, die Saison mit einem Höhepunkt zu beenden“, wird der Rettenberger in einer Pressemitteilung seines Teams zitiert.

Abt-Teamchef Thomas Biermaier ist stolz auf die Moral seiner Mannschaft: „2023 war mit all seinen Herausforderungen auf und neben der Strecke sicherlich eines unserer härtesten Jahre in der Formel E. Umso stolzer bin ich auf die Moral der ganzen Mannschaft, zu der neben den Fahrern auch alle Mechaniker und Ingenieure gehören. London ist die Heimat der Formel E und mit seiner spektakulären Indoor-Rennstrecke ein perfekter Austragungsort für das große Finale, bei dem die Weltmeisterschaft entschieden wird. Wir freuen uns auf zwei spannende Rennen.“

