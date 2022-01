Aus dem Silvesterlauf wird der Frühlingslauf

Die warmen Temperaturen locken um den Jahreswechsel viele Läufer auf die Strecke. Veranstalter Joachim Saukel zieht ein Zwischenfazit.

02.01.2022 | Stand: 16:24 Uhr

In den vergangenen Tagen hätte man den Silvesterlauf in Kempten ebenso gut als Frühlingslauf bezeichnen können. Temperaturen von bis zu 15 Grad lockten am Silvestertag, an Neujahr sowie am Sonntag zahlreiche Läufer auf die 5- und 10-Kilometer-Strecken. „Kurze Hose, T-Shirts – ja, das hat sich tatsächlich wie im Frühling angefühlt“, sagt Organisator Joachim Saukel. Am 31. Dezember sei traditionell schon immer viel los, das gute Wetter habe´natürlich dazu beigetragen. „Es waren einfach perfekte Wetter und Laufbedingungen“, sagte Saukel.

Silvesterlauf in Kempten: Favoriten gehen auf die Strecke

Mit Kevin Key und Madlen Kappeler gingen am vergangenen Freitag auch zwei Spitzenläufer vom Team Laufsport Saukel b_faster an den Start, beide nahmen die Strecke über zehn Kilometer in Angriff. Key kam nach 31:30 Minuten ins Ziel, Kappeler nach 36:30 Minuten. Die beiden liegen damit (Stand Sonntagabend) in der Gesamtwertung vorne. „Kevin war nicht zu hundert Prozent zufrieden, allerdings ist er inzwischen auch beruflich wesentlich mehr eingespannt“, erzählte Saukel.

Beachtlich ist auch die Leistung von Hans-Dieter Rebstock (Jahrgang 1939), dem ältesten Teilnehmer über zehn Kilometer (1:04:13 Stunde). Das Konzept des Silvesterlaufs, der coronabedingt als „Solo-Veranstaltung“ im Zeitraum vom 25. Dezember bis zum 6. Januar stattfindet, habe sich bewährt. „Wir haben bisher viele ausgesprochen positive Rückmeldungen bekommen“, sagt Saukel. „Ich bin selber regelmäßig am Start- und Zielbereich im Illerstadion und habe mit vielen Läufern gesprochen. Das Format kommt gut an.“

Anmeldungen sind noch bis 5. Januar möglich

Bis zu fünf Mal kann jeder Teilnehmer seine Strecke absolvieren. Anmeldungen sind noch bis Mittwoch, 5. Januar (12 Uhr), möglich. Einige wenige Plätze sind noch frei, bis die maximale Teilnehmerzahl von 2000 Läufern erreicht ist. „Es ist durchaus möglich, dass sich noch einige Spätentschlossene anmelden“, meint Saukel.