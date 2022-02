Bielefeld-Trainer Frank Kramer hat "großen Respekt vor Eberls Entscheidung"

Bielefeld-Trainer Frank Kramer zeigt Verständnis für Max Eberls Rückzug. Der Memminger trifft mit der Arminia am Samstag auf Borussia Mönchengladbach.

Auch in der Länderspielpause blieb Frank Kramer wenig Zeit zum Verschnaufen. 560 Kilometer liegen zwischen seiner Heimat Memmingen und seinem aktuellen Arbeitsplatz in Bielefeld. Zuletzt war der 49-Jährige in der letzten Sommerpause im Allgäu bei seiner Mutter und den Schwiegereltern zu Besuch.

Freizeit ist als Bundesligatrainer nun einmal Mangelware. „Wenn unsere Spiele an zwei Wochenenden hintereinander auf einen Samstag fallen, dann fahre ich am Sonntag Mittag nach Hause Richtung Fürth und Montagabend wieder nach Bielefeld“, erzählt Kramer.

Die Arminia ist seine zweite Station als Bundesligatrainer. In der Saison 2012/2013 übernahm er nach der Winterpause die SpVgg Greuther Fürth von Michael Büskens, konnte den Abstieg aber nicht mehr verhindern. In Bielefeld gelang es ihm. „Bei uns läuft viel über Zusammenhalt und Teamgeist. Das war letzte Saison so und daran hat sich nichts geändert. Beim Budget bewegen wir uns mittlerweile unter den letzten drei der Liga, in der Vorsaison waren wir abgeschlagen Letzter“, sagt Kramer.

Unter Kramer liegt Fokus auf Nachwuchsarbeit

Der Allgäuer hatte es von Beginn an nicht leicht, das „Erbe“ von Aufstiegstrainer Uwe Neuhaus anzutreten, der die Arminia nach elf Jahren Abstinenz wieder ins Fußball-Oberhaus geführt hatte. Was in der Diskussion um den Trainerwechsel ziemlich unterging: Mit Kramer verfolgt die Arminia eine Neuausrichtung. Der Fokus soll mehr in Richtung Nachwuchsarbeit gehen. Mit Erfahrung im Jugendbereich kann Kramer dienen. Als U18-, U19- und U20-Trainer beim DFB sowie Leiter der Nachwuchsabteilung bei RB Salzburg ist er gut vernetzt und verfügt über eine ausgezeichnete Expertise.

„Die Arminia und ich hatten immer wieder mal Kontakt in der Vergangenheit. Letzte Saison war der Zeitpunkt gekommen, an dem es gepasst hat“, sagt Kramer. Nach dem Saisonende folgte der große Umbruch: 17 Spieler gingen, 13 Neue kamen. „Bis auf Alessandro Schöpf und jetzt im Winter Gonzalo Castro hatte keiner der Neuzugänge zuvor in der Bundesliga gespielt. Wir haben die Mannschaft in der Summe extrem verjüngt. Aber unser großes Plus ist, dass wir uns einfach etwas zutrauen.“ (Lesen Sie auch: Julian Nagelsmann über Allgäuer Top-Talent Paul Wanner: "Ziel ist, dass er Stammspieler wird")

Zuerst erfolglos nach Umbruch

Davon auch das Umfeld zu überzeugen, dauerte. In den ersten zehn Spielen gelang kein Sieg, trotz guter Auftritte. Was folgte, war das Übliche. Im Umfeld begann es zu rumoren, ein paar Fans schossen sich auf den Trainer als Hauptschuldigen ein. „Natürlich trifft das einen, aber ich hatte immer das Gefühl, dass wir nah an der Wende dran waren. Der Verein hat bewiesen, dass er sich nicht den sogenannten Gesetzmäßigkeiten unterwirft. Intern traten Geschäftsführung und Aufsichtsrat geschlossen auf. Wir haben einen engen Austausch“, sagt Kramer.

Kramer spielte gemeinsam mit Eberl beim FC Bayern

Vor dem Hintergrund eines gnadenlosen Business kann er Max Eberl verstehen, der letzte Woche nach 13 Jahren als Manager in Gladbach überraschend zurücktrat. „Ich habe keine Kraft mehr, um diesen Job zu machen. Das hat nichts mit verletztem Stolz zu tun, nichts mit Frust oder Liebe. Ich bin einfach erschöpft und müde“, hatte Eberl auf seiner vorerst letzten Pressekonferenz gesagt. Kramer kennt Eberl seit der gemeinsamen Zeit bei den Bayern-Amateuren Anfang der 1990er-Jahre, sie verstehen sich bis heute gut. „Ich habe großen Respekt vor seiner Entscheidung. Das Geschäft kann einen auffressen und es ist permanent Druck auf dem Kessel. Und irgendwann reicht es dann eben.“ Die Borussia wird am Samstag ohne den Manager aus Niederbayern auf der Alm anreisen.

Vor wenigen Tagen erklärte Gladbachs Sportdirektor Max Eberl (l) seinen Rücktritt aus gesundheitlichen Gründen. Bild: Christian Verheyen, dpa

Bielefeld wittert Chance gegen angeschlagene Gladbacher

Bielefeld hat gegen den schwächelnden Riesen vom Rhein durchaus eine Chance. Zuletzt gab es elf Punkte aus fünf Spielen, darunter Siege in Leipzig und Frankfurt. „Unser Ziel ist es, am Ende der Saison mindestens zwei, im besten Fall drei Teams hinter uns zu lassen und den Klassenerhalt zu schaffen. Der Klassenerhalt in der Bundesliga ist für Bielefeld wie eine Meisterschaft“, sagt Kramer.

Bielefeld sei ein kleiner Fisch im großen Bundesliga-Teich. „Aber wenn wir es schaffen würden, fünf Spieltage vor Schluss noch gut im Rennen zu liegen, dann würde es bei vermeintlich größeren Fischen vermutlich unruhiger werden“, sagt er. Denn kleine Fische sind flink und einfallsreich im Überlebenskampf. Wie Kramer mit seiner Arminia in der Bundesliga.

