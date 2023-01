TSV Kottern verlängert mit Trainer Frank Wiblishauser

Fußball-Bayernligist TSV Kottern verlängert den Vertrag mit Trainer Frank Wiblishauser. Wie die Pläne zum möglichen Regionalliga-Aufstieg aussehen.

12.01.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Der Ball rollt beim TSV Kottern zwar erst in knapp zwei Wochen wieder, aber schon jetzt hat der Fußball-Bayernligist wichtige Entscheidungen getroffen. Trainer Frank Wiblishauser hat seinen Vertrag vorzeitig bis zum Sommer 2024 verlängert. Der 45-Jährige kam im vergangenen Herbst als Nachfolger von Matthias Günes zum TSV. Die Mannschaft steckte damals in einer sportlich schwierigen Phase. Das hat sich grundlegend geändert. "Es freut uns unheimlich, dass Frank verlängert", sagt Michael Feneberg, der Sportliche Leiter. "So wie die letzten Monate mit ihm gelaufen sind, sind wir sehr zufrieden."

Gespräche über eine mögliche Verlängerung fanden schon im Dezember statt, in der Woche nach Weihnachten wurden die letzten Details geklärt. "Frank ging es vor allem darum, den Trainerjob zeitlich mit Familie und seiner Praxis unter einen Hut zu bekommen", sagt Feneberg. Auch Torwarttrainer Guido Martin hat seinen Kontrakt vorzeitig verlängert. mit Co-Trainer Rainer Höbel laufen momentan noch die Gespräche. "Auch bei ihm ist es eine Frage der zeitlichen Planung", sagt Feneberg. Aber der Sportliche Leiter ist zuversichtlich, dass auch mit Höbel, der eine Metzgerei in Sulzberg besitzt, eine Lösung gefunden wird.

Auch mit Spielern gab es vielversprechende Gespräche

Durch die Vereinbarungen mit dem Trainerteam hat Feneberg einen wesentlichen Punkt der Planung zu einem frühen Zeitpunkt abgeschlossen. Parallel liefen die Gespräche mit Spielern. "Es sind stressige Zeiten", sagt Feneberg. Aber mit 22 von 24 möglichen Punkten unter Frank Wiblishauser und dem Sprung auf den sechsten Tabellenplatz liegen die sportlichen Argumente auf der Hand. So schwingt eine Menge Stolz in Fenebergs Stimme mit, als er von den Führungsspielern des TSV Kottern spricht. "Wir haben ein paar Spieler, die das Gerüst der Mannschaft darstellen", sagt Feneberg, "Das sind richtige Identifikationsfiguren." Dazu zählt der Sportliche Leiter Kapitän Matthias Jocham, Marco Miller, Julian Feneberg und Roland FIchtl. Das Quartett läuft auch über die Saison hinaus für die Sankt Manger auf, ebenso wie die Jungspunde Christopher Durchardt und Antonio Mormone.

Philipp Meisinger verlässt den TSV Kottern

Damit steht schon Mitte Januar ein Großteil des Kaders für die kommende Saison fest. Derzeit laufen noch die Gespräche mit Marcello Barbera und Mirhan Kaya. "Wir sind auf einem guten Weg", sagt Feneberg. Offen ist dagegen noch, wie es mit Nico Beutel und Dennis Hoffmann nach der Saison weitergeht. Einen Abgang gibt es im Winter: Philipp Meisinger kehrt auch aus beruflichen Gründen zum Kreisligisten FC Füssen zurück. Der 25-Jährige war 2021 nach Kottern gewechselt und absolvierte 33 Bayernliga-Einsätze (ein Tor).

So laufen die Planungen für die Regionalliga

Die stark verbesserte sportliche Ausgangslage ist ausschlaggebend dafür, dass der TSV Kottern die Lizenz für die Regionalliga beantragt. "Wir vergessen nicht, dass wir im vergangenen Jahr auch schwere Phasen hatten. Aber in der Vereinsführung haben wir immer gesagt: Wenn wir das schaffen können, packen wir das an", sagt Feneberg. "Es geht auch darum, für die Motivation der Mannschaft zu sorgen." Der Antrag auf die Regionalliga-Lizenz sei aber keine Bedingung Wiblishausers bei den Vertragsverhandlungen gewesen.