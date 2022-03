Frauen des ECDC Memmingen im Finale um die Deutsche Meisterschaft

Nach zwei hart erkämpften Siegen gegen Mannheim spielen die Frauen aus Memmingen gegen Ingolstadt um den Titel. Spiel der Männer in Rosenheim abgesagt.

Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen spielen ab dem kommenden Wochenende gegen den ERC Ingolstadt um die Deutsche Meisterschaft. Das erste Spiel der Finalserie findet am Samstag, 12. März, ab 17.15 Uhr in der Memminger Eissporthalle statt. Die Serie wird im Modus „Best of five“ ausgetragen. Das heißt: Wer zuerst drei Siege eingefahren hat, ist neuer Deutscher Meister. Als Zweitplatzierte der Vorrunde haben die Memmingerinnen gegen den Vorrundenvierten Heimrecht. Falls sich die Memminger Frauen durchsetzen sollten, wäre es für sie der vierte Titel.

Finalgegner Ingolstadt kegelt den amtierenden Meister raus

Den Einzug ins Finale sicherten sich die Indians-Frauen durch zwei Erfolge bei den „Mad Dogs“ Mannheim. Dadurch entschieden sie das Halbfinale mit 3:1 Siegen zu ihren Gunsten. Einem 1:0 ließen die Frauen des ECDC einen 3:2-Erfolg nach Verlängerung folgen. Finalgegner Ingolstadt kegelte im anderen Halbfinale den amtierenden Meister Planegg mit einem 3:0-Sweep (Serie ohne Niederlage) aus dem Rennen.

Zu den Halbfinalspielen drei und vier in Mannheim:

Spiel eins: In der ersten Partie begannen die Indians stark und gingen nach gut zehn Minuten durch Sonja Weidenfelder in Führung. Doch nach dem Führungstreffer der Memmingerinnen kamen die Gastgeberinnen besser ins Spiel. Der Rest des ersten Drittels war ein offener Schlagabtausch, aber es blieb bei der knappen Memminger Führung.

Nach dem ersten Seitenwechsel tauchte urplötzlich Charlott Schaffrath ganz allein vor dem Mannheimer Kasten auf, scheiterte aber an Jessica Ekrt (22. Minute). Die Partie war jetzt ziemlich zerfahren und wurde auch ruppiger. Glück hatten die Mad Dogs dann Mitte des letzten Drittels, als Ronja Hark bei „Vier gegen vier“ nur den Pfosten traf. Die letzten Spielminuten gehörten dann den Gastgeberinnen, aber sie konnten weder ein Überzahlspiel noch die Herausnahme der Torhüterin nutzen – und so blieb es beim 1:0 für die Allgäuerinnen.

Die zweite Partie in Mannheim ist besser als die erste

Spiel zwei: Die zweite Begegnung war wesentlich besser als am Vortag. Nach einer Viertelstunde gingen die Allgäuerinnen in Führung. Sonja Weidenfelders Schuss von der linken Seite fälschte Kassandra Roache unhaltbar zum 1:0 ab. Doch zu Beginn des zweiten Drittels drehten die Gastgeber die Partie. Brooke Bonsteel glich zum 1:1 aus (22.). Zwei Minuten später markierte Luisa Welcke die 2:1-Führung für die Mannheimerinnen. Indians-Kapitänin Daria Gleißner sorgte nach einer starken Aktion und einem platzierten Schuss ins Kreuzeck für den erneuten Ausgleich (27.). Die Allgäuerinnen hatten anschließend weitere gute Chancen, erneut in Führung zu gehen. Zuerst schoss Sonja Weidenfelder nach einem Alleingang knapp am rechten Pfosten vorbei (36.), und im letzten Drittel traf Charlott Schaffrath nur den Pfosten (45.). So blieb es beim 2:2, und es ging zum dritten Mal in dieser engen und umkämpften Halbfinalserie in die Verlängerung. Da hatten die Indians aber offensichtlich keine Lust mehr auf nochmals 20 kraftraubende Minuten: Sonja Weidenfelder gelang in Überzahl bereits nach 49 Sekunden der umjubelte Siegtreffer.

Was ECDC-Trainer Waldemar Dietrich sagt

ECDC-Trainer Waldemar Dietrich bilanzierte: „Das erste Spiel war recht zerfahren. Nach der Führung haben wir den Faden verloren. Unnötige Strafzeiten und leichtsinnige Scheibenverluste ließen kein gutes Spiel aufkommen. In der zweiten Partie habe ich ein besseres Spiel von beiden Teams gesehen. Beide Torhüterinnen haben eine ausgesprochen starke Leistung gezeigt.“

Mannheim war für Dietrich in der ganzen Halbfinalserie ein „laufstarker und kombinationssicherer Gegner, der uns alles abverlangt hat. Wir sind froh, dass wir uns gegen einen so starken Gegner durchsetzen konnten.“

Die Spiele der ECDC-Frauen in Mannheim in der Zusammenfassung

Spiel eins:

Ergebnis: Mad Dogs Mannheim – ECDC Memmingen

Tore: 0:1 (10:21) Sonja Weidenfelder (Kassandra Roache, Antje Sabautzki).

Strafminuten: Mannheim acht – Memmingen

Zuschauer: 350.

Spiel zwei:

Ergebnis: Mad Dogs Mannheim – ECDC Memmingen 2:3 nach Verlängerung (0:1; 2:1; 0:0; 1:0)

Tore: 0:1 (14:02) Kassandra Roache (Sonja Weidenfelder, Lena Kartheininger), 1:1 (21:04) Brooke Bonsteel (Laura Lundblad, Tara Schmitz), 2:1 (24:15) Luisa Welcke, 2:2 (26:22) Daria Gleißner (Lena Kartheininger), 2:3 (60:49) Sonja Weidenfelder (PP1).

Strafminuten: Mannheim 14 – Memmingen zehn.

Zuschauer: 100.

Kader:

Für den ECDC spielten: Torhüterinnen: Emma Schweiger, Saskia Serbest – Verteidigung: Daria Gleißner, Mandy Dibowski, Ronja Hark, Lena Kartheininger, Mariah Hinds, Nadine Schattner, Anna-Lena Niewollik – Angriff: Antje Sabautzki, Luisa Bottner, Sonja Weidenfelder, Anne Bartsch, Marina Swikull, Katharina Häckelsmiller, Kassandra Roache, Charlott Schaffrath, Anna Rose.

Vom entscheidenden Tor zum Einzug ins Finale gibt es ein Video:

https://www.facebook.com/watch?v=1076291659583156

Spiel der ECDC-Männer in Rosenheim abgesagt

Der ECDC Memmingen muss die Oberliga-Hauptrunde der Männer vorzeitig beenden. Aufgrund von zahlreichen Verletzungen sowie Verdachtsfällen sind laut Verein mittlerweile kaum noch Spieler einsatzbereit. Bereits das Spiel in Höchstadt am Sonntagabend musste aus denselben Gründen abgesagt werden. Weiter geht es für die Indians damit erst wieder am 18. März, wenn die Play-offs der Oberligen starten.

Mehrere Verdachtsfälle und auch bereits bestätigte Corona-Fälle im Kader zwingen die Indians zu einer weiteren Pause am Ende der Oberliga-Hauptrunde. Zusätzlich stehen weitere Akteure verletzt nicht zur Verfügung. So sind zurzeit nur noch eine Handvoll Spieler aus dem Kader der Indians spielfähig, und es kann maximal nur ein sehr eingeschränkter Trainingsbetrieb stattfinden. Der Fokus der Memminger liegt nun auf einer schnellen und erfolgreichen Regeneration, um überhaupt eine geordnete Vorbereitung auf die anstehenden Achtelfinalspiele der Play-offs durchführen zu können. Ob dabei alle verletzten Akteure wieder mitwirken können, wird sich erst in den kommenden Tagen zeigen, wenn weitere Untersuchungen angesetzt sind.

