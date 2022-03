Friede, Freude, Bruderliebe: Das war der Weltcup in Oberstdorf

Beim Weltcup in Oberstdorf wird der Krieg in der Ukraine nicht ausgeblendet. Warum Selina Freitag Tränen vergießt und ein Slowene für Adrenalin pur sorgt.

20.03.2022 | Stand: 21:49 Uhr

Oberstdorf Man kann trefflich darüber diskutieren, ob man in diesen Zeiten Sportgroßveranstaltungen eine so große Aufmerksamkeit einräumen sollte. Der Skiflug-Weltcup in Oberstdorf allerdings zeigte, dass hochklassiger Sport konsumierbar ist, wenn gleichzeitig die Solidarität und Verbundenheit mit den vom Krieg betroffenen Menschen in der Ukraine demonstriert wird.

Friedenssymbol am Aufsprunghügel : Die Organisatoren hatten sich entschieden, ein Zeichen gegen den Krieg zu setzen. Ein im Durchmesser acht Meter großes Peace-Symbol wurde aus Tannenzweigen auf den Aufsprunghügel gesteckt – dort, wo sonst stets das Logo des Skiclubs Oberstdorf angebracht war. Die Athleten haben während ihrer Flüge davon wohl kaum Kenntnis genommen, für die zahlreichen Fotografen an der Schanze war es aber das Motiv des Wochenendes. In einer Gedenkminute nahmen am Samstag 8500 Zuschauer Anteil am Schicksal der Kriegsbetroffenen. Vereinzelt wehten Ukraine-Flaggen im weiten Rund der Skiflug-Arena. Generalsekretär Florian Stern begründete die nicht-sportlichen Aktionen im Stadion: „Wir sehen uns als große Skifamilie, die zusammenhält und gemeinsam für den weltweiten Frieden einsteht.“

Tränen bei Freitag-Abschied: Vom aktiven Sport hat sich Richard Freitag verabschiedet. In Oberstdorf, wo er 2009 bei der Vierschanzentournee sein Debüt im Weltcup gab, und mit der Bronze-Medaille im Skifliegen 2018 einen seiner größten Erfolge feierte, wurde der 30-jährige Sportsoldat aus Breitenbrunn (Sachsen) am Samstag von DSV-Präsident Franz Steinle offiziell verabschiedet. Davor gestand der zuletzt formschwache Freitag, dass er keine Idee mehr habe, wie er in die Weltspitze zurückkehren könnte. Zahlreiche Tränen vergoss bei der Verabschiedung Freitags seine zehn Jahre jüngere Schwester Selina, die in den vergangenen Jahren wie ihr Bruder am Stützpunkt Oberstdorf trainierte und wohnte. Ihr Bruder sei ihr nicht nur ein äußerst wertvoller Lehrer und Tippgeber, sondern auch stets ein großes Vorbild gewesen, schluchzte Selina Freitag.

Prevc segelt und segelt ... Wer am Sonntag erst zum ersten Durchgang an die Heini-Klopfer-Schanze kam, hatte das sportliche Highlight des Wochenendes verpasst. Domen Prevc flog in der Qualifikation bei besten Bedingungen zu einem neuen Schanzenrekord – der Slowene landete bei 242,5 Metern. Mit einem breiten Grinsen ging der 22-Jährige in die Leaderbox und verfolgte die nachfolgenden Springer, die ihm allesamt zu seiner Glanzleistung gratulierten. Der bisherige Schanzenrekord lag bei 238,5 Metern, aufgestellt vom Norweger Daniel-André Tande bei der Skiflug-WM im Januar 2018.

Gute Kombination am Mikro: Gut kombinieren, das ist der Job von Johannes Rydzek. Der siebenfache Weltmeister absolvierte – wie berichtet – am Donnerstag seine ersten drei Flüge an der Heini-Klopfer-Skiflugschanze und war damit gerüstet für seine Co-Moderation mit Stadionsprecher Jens Zimmermann, der übrigens auch Rydzeks Manager ist. Rydzek präsentierte sich als Fachmann – und bremste am Samstag auch mal augenzwinkernd den DJ aus: „Fetti steht glaub eher auf Rockmusik als auf Schlager.“

