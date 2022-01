Melanie Leupolz vom FC Chelsea "hat ein bisschen mit Long Covid zu kämpfen"

Die Allgäuer Profi-Fußballerin Melanie Leupolz vom FC Chelsea hat mit Long Covid zu kämpfen. Beim Spiel gegen West Ham United am Mittwoch fällt sie deshalb aus.

Die Allgäuer Fußballerin Melanie Leupolz fällt beim FC Chelsea wegen Long Covid aus. Das berichtete die Team-Managerin Emma Hayes in einer Pressekonferenz: "Sie hat ein bisschen mit Long Covid zu kämpfen." Leupolz wird deshalb am Mittwoch im Viertelfinale des Continental Cups gegen West Ham United nicht auf dem Platz stehen. (Lesen Sie auch: Melanie Leupolz über den Frauenfußball: „Wir sind aufs Geld der Männer angewiesen“)

Wann sich Leupolz mit dem Corona-Virus infiziert hat, ist nicht bekannt. Hayes nannte in der Pressekonferenz am Dienstag in London keine weiteren Details. In den sozialen Netzwerken hat sich die Fußballerin noch nicht selbst geäußert.

Im Allgäu aufgewachsen, in London Fuß gefasst: Melanie Leupolz hat Long Covid

Die 27-jährige Profi-Fußballerin ist in Wangen im Allgäu geboren und aufgewachsen. Leupolz spielt im Mittelfeld. Ab 2014 war sie beim FC Bayern unter Vertrag. In ihrer ersten Saison bei dem Bundesligisten gewann Melanie Leupolz mit ihrem Team die deutsche Meisterschaft. Im September 2018 wurde sie zur Kapitänin der Bayern ernannt.

Zu Beginn der Saison 2020/2021 wechselte Leupolz dann zum FC Chelsea. Bei dem englischen Klub hatte die Allgäuerin bislang 34 Einsätze und erreichte mit ihrer Mannschaft das Champions League Finale. Im Finale unterlagen sie dem FC Barcelona mit 4:0. Mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gewann sie 2016 Olympia-Gold. Für die olympischen Spiele in Peking konnten sich die deutschen Fußballerinnen nicht qualifizieren. (Lesen Sie auch: Fußball-Nationalspielerin Melanie Leupolz: "Warum soll ich Millionen verdienen?")

