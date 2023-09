Für Albrecht Hung sind die Invictus Games eine Quelle der Inspiration

Früher spielte Albrecht Hung selbst Rollstuhl-Basketball, inzwischen berichtet er von den Invictus Games. Welche Erfahrungen der Kemptener in Düsseldorf machte.

20.09.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Die Reise zu den 2014 ins Leben gerufenen Invictus Games führte Albrecht Hung schon nach London, Orlando, Toronto und Den Haag. Auf den fünften Besuch der Sportveranstaltung für Soldaten, die Verletzungen im Einsatz und Dienst oder durch Erkrankungen an Körper und Seele bleibende Beeinträchtigungen erlitten haben, freute sich der Kemptener aber besonders. Die Invictus Games in Düsseldorf waren so etwas wie ein Heimspiel für Hung – und wie in den Jahren zuvor war der 72-Jährige fasziniert und beeindruckt von der Veranstaltung mit 500 Wettkämpfern aus 21 Nationen.

Albrecht Hung spielte früher selbst Rollstuhl-Basketball in der Bundesliga

Hung spielte früher selbst zehn Jahre lang in der Rollstuhlbasketball-Bundesliga und nahm 1993 und 1995 an den Ex-Service-World-Wheelchair-Games teil, einem Vorläufer der Invictus Games. Mit Anfang 20 diente Hung bei der Bundeswehr als Marineflieger in Schleswig-Holstein. Auf der Heimreise vom Stützpunkt erlitt der damals 20-Jährige einen Autounfall – Diagnose Querschnittslähmung. Seitdem sitzt Hung im Rollstuhl.

Albrecht Hung aus Kempten mit Verteidigungsminister Boris Pistorius. Bild: Hung

Als Teilnehmer ist Hung nicht mehr aktiv, dafür berichtet er seit Jahren als Reporter und Fotograf für verschiedene Magazine von der Veranstaltung. In Düsseldorf standen Bogenschießen, Gewichtheben, Leichtathletik, Radsport, Rollstuhl-Basketball, Rollstuhl-Rugby, Rudern, Schwimmen, Sitzvolleyball und Tischtennis auf dem Programm. Das Motto der Invictus Games 2023, die am vergangenen Wochenende zu Ende gingen, lautete „A Home for Respect“. Es beinhaltet Schlagwörter, denen Hung große Bedeutung beimisst. „In jedem Land gibt es einen unterschiedlichen Umgang mit dem Militär. Die Spiele helfen den Soldaten dabei, gesellschaftlich akzeptiert zu werden“, sagt Hung.

Prinz Harry ist Schirmherr der Invictus Games

Eine wesentliche Rolle komme dabei den prominenten Unterstützern bei. Prinz Harry, früher selbst als Kampfhubschrauber-Pilot im Afghanistan-Einsatz, hatte die Idee zu den Invictus Games und war als Schirmherr auch in Düsseldorf mit seiner Frau Meghan vor Ort. „Ich habe die Herzogin sogar getroffen. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier war da. Die Präsenz dieser Persönlichkeiten hilft, den Stellenwert der Invictus Games zu steigern“, sagt Hung.

Neben Rollstuhl-Basketball standen bei den Invictus Games 2023 in Düsseldorf auch Bogenschießen, Gewichtheben, Leichtathletik, Radsport, Rollstuhl-Rugby, Rudern, Schwimmen, Sitzvolleyball und Tischtennis. Bild: imago images

Der Kemptener selbst empfand die sportlichen Duelle, besonders aber auch die Eröffnungs- und Schlussfeier als „überragend, überwältigend und hoch emotional“. Es gehe nicht darum, Werbung für die Streitkräfte zu machen, sondern Tabus gegenüber versehrten Soldaten abzubauen und die Wertschätzung gegenüber dem „Bürger in Uniform“ zu vergrößern. „Ich habe das bei den vielen Gesprächen, während der Wettkämpfe oder auf meinen Streifzügen über Gelände, sehr häufig gehört“, sagt Hung. Verwundungen seien oft offensichtlich, ganz im Gegensatz zur posttraumatischen Belastungsstörungen. „Sport verbindet einfach“, sagt Hung, das sei ihm auch bei der Deutschland-Premiere der Invictus Games wieder deutlich vor Augen geführt worden.

Invictus Games 2025 finden in Kanada statt

Die nächsten Spiele finden 2025 in Vancouver und dem nahe gelegenen Wintersportort Whistler in Kanada statt. Erstmals werden sich die Athleten dann auch in einer Reihe von Wintersportarten messen.