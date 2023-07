Alexander Nollenberger: Deswegen fiel meine Wahl auf Magdeburg

Alexander Nollenberger hatte nach seinem Abgang aus Bayreuth zahlreiche Angebote, entschied sich dann für Magdeburg. Nun feiert er bald sein Zweitliga-Debüt.

11.07.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Es ist nicht der klassische Weg, den Alexander Nollenberger in seiner Fußball-Karriere gegangen ist. Doch er hat den gebürtigen Memminger dennoch an sein Ziel gebracht: Der Offensivspieler hat jüngst beim 1. FC Magdeburg unterschrieben. „Da geht ein Kindheitstraum in Erfüllung“, sagt Nollenberger. Mit 26 Jahren ist er nun da angelangt, wo er schon lange hinwollte: in der zweiten Fußball-Bundesliga.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.