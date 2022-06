Für das Team Engstler läuft in Ungarn nichts nach Plan

Team Engstler kämpft beim WTCR-Rennen in Ungarn gegen die Zeit – und mit zusätzlichen Gewichten. Welche Lehren die Fahrer aus den Rennen ziehen.

14.06.2022 | Stand: 13:25 Uhr

Ein schwieriges Rennwochenende in Ungarn liegt hinter dem Team Engstler: Besonders der Ungar Attila Tassi hatte sich mehr von seinem Heimrennen in der WTCR-Tourenwagen-Weltcup-Serie erhofft. Beim Rennwochenende auf dem Hungaroring lief für das Team aus Wiggensbach insgesamt wenig nach Plan. Sowohl Tassi als auch Tiago Monteiro mussten in ihren Honda Civic Type R TCR-Rennwagen mit mit 40 Kilo Zusatzgewicht an den Start gehen.

Tassi konnte seine Startposition nach dem Qualifying verteidigen und fuhr bei seinem Heimrennen zweimal auf Platz 14. „Wir haben Spielraum nach oben, um uns zu verbessern. Die Rennen waren wirklich hart und uns fehlte es aufgrund des Kompensationsgewichtes im Vergleich zu den anderen Marken an Geschwindigkeit“, sagt Tassi. „Die 40 Kilo waren wirklich deutlich spürbar.“

Tiago Monteiro: "Habe das Gefühl, die anderen Autos fliegen an uns vorbei"

Monteiro lag im zweiten Rennen auf dem letzten Punkterang direkt hinter seinem Teamkollegen, nachdem er im ersten Rennen auf Platz 16 gelandet war. „Man merkt einfach, dass uns wichtige Tests von den Wintermonaten fehlen. Vor allem bei der Balance fällt es mir auf und ich habe das Gefühl, dass die anderen Autos geradezu an uns vorbeifliegen“, sagte Monteiro. „So können wir nicht um Siege kämpfen. Aber wir werden weiter hart arbeiten.“