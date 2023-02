David Mach über seine Erfahrungen beim Weltcup in Oberstdorf

David Mach schnuppert bei den Wettkämpfen der Nordischen Kombinierer in Oberstdorf Weltcup-Luft. An sein Leistungslimit kommt der Buchenberger aber nicht heran.

07.02.2023

Nichts geringeres als eine „Initialzündung“ hatte sich Hermann Weinbuch, Bundestrainer der Nordischen Kombinierer, für die Athleten erhofft, die in der zweiten Reihe des Kombinierer-Teams stehen. Aus der nationalen Gruppe rückten Jakob Lange (WSV Kiefersfelden), Christian Frank (SK Berchtesgaden), Wendelin Thannheimer (SC Oberstdorf) und David Mach in das Aufgebot für den Heimweltcup am vergangenen Wochenende in Oberstdorf.

Weltcup der Nordischen Kombinierer macht in Oberstdorf Station

Der 22-Jährige vom TSV Buchenberg landete in den beiden Einzelwettbewerben auf den Plätzen 33 und 34. „Eine Initialzündung war es bei mir sicher nicht“, sagte Mach. „Die Trainingssprünge waren in Ordnung. Im Wettkampf war ich beim Absprung zu spät dran.“ Mach ging nach den beiden Springen von der Schattenbergschanze mit 3:27 Minuten und 4:09 Minuten auf die Spitze in die Loipe. „Mit meiner Performance beim Langlaufen bin ich auch nur bedingt zufrieden“, sagt Mach, der in dieser Saison bei neun Weltcup-Rennen der Kombinierer zum Einsatz kam. Bestes Resultat des 22-Jährigen war Platz 24 in Ruka (Finnland) Ende November.

Auch Mach leidet an den Nachwehen einer Erkrankung

Wie Kollege Vinzenz Geiger hatte auch Mach mit den Nachwehen einer Erkrankung zu kämpfen. „Nach dem letzten Weltcup in Klingenthal war ich krank und lag eine Weile flach. Das hat natürlich die Vorbereitung auf Oberstdorf beeinträchtigt. Ich war nicht komplett auf der Höhe“, sagte Mach. Auch deshalb sei die Aufholjagd in der Loipe ausgeblieben. „Ich hätte gerne noch ein paar Plätze aufgeholt. Aber die fantastische Stimmung konnte ich dennoch genießen“, sagte Mach.

Heimatverein TSV Buchenberg feuert David Mach an

Besonders begeistert war der 22-Jährige vom Plakat seines Heimatvereins TSV Buchenberg, das er an der Langlaufstrecke im Ried entdeckte. „Meine Familie hat mich auch angefeuert, das hat mich alles total gefreut und unheimlich motiviert“, sagte Mach. Ob er auch beim Weltcup am kommenden Wochenende in Schonach am Start ist, steht noch nicht fest. „Wenn nicht, dann bereite ich mich auf die nächsten Wettbewerbe im Continental-Cup vor“, sagt Mach. „Ich habe gerade beim Springen noch viel Luft nach oben. Mir gelingt es nicht, die teils guten Trainingsleistungen im Wettkampf zu bestätigen.“