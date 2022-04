Mit Kuhglocken und Ratschen gegen Rain: FCM setzt auf Hilfe der Fans

Nach der 0:3-Niederlage des FC Memmingen in Schalding steht das Heimspiel gegen Rain ran. In den sozialen Medien richten Spieler einen Appell an die Fans.

Es wird eng für den FC Memmingen in der Fußball-Regionalliga. Das Last-Minute-Unentschieden in Buchbach war nicht die erhoffte Initialzündung. Der Auftritt im Nachholspiel beim SV Schalding-Heining wirkte blutleer. Der Tabellenvorletzte nutzte dies am Mittwoch mit einem 3:0 (2:0)-Heimsieg zu einer Art Befreiungsschlag. Nur dank des Torverhältnisses ist der FCM nicht auf einen Relegationsplatz gerutscht. Auch die direkten Abstiegsplätze kommen bedrohlich nahe. Der Druck im Heimspiel am Karsamstag (14 Uhr) gegen den punktgleichen TSV Rain ist damit jedenfalls hoch.

FCM-Trainer Fabian Adelmann: "Haben Emotionen nicht auf den Platz gebracht"

„Wir haben es leider nicht geschafft, die nötigen Emotionen auf den Platz zu bringen“, kommentierte FCM-Trainer Fabian Adelmann das Gezeigte – oder besser Nichtgezeigte – im Passauer Vorort. Gut, personell waren die Voraussetzungen nicht die Besten, aber da hatten die Gastgeber ganz andere Sorgen. Die drei etatmäßigen Torhüter fielen aus. In den Kasten musste der 18-jährige A-Junioren-Keeper Elias Weiß, der zum stillen Helden der Partie wurde. „Unglücklich waren die ersten beiden Gegentore“, urteilte Adelmann.

FCM in Schalding: Kapitaler Fehler beim zweiten Gegentor

Schaldings Markus Gallmaier hatte nach einer mustergültigen Vorlage samt Beinschuss den Fuß zum 1:0 (21.) hingehalten und düpierte Nicolai Brugger nach dessen kapitalem Abwehrbock mit dem 2:0 (38.). Adelmann brachte nach der Pause Altin Maxhuni, Tiziano Mulas und Matthias Moser, doch bevor die Abteilung „Jugend forscht“ ihre Chance nutzen konnte, war die Partie schon gelaufen. Fabian Schnabel traf mit einem abgefälschten Weitschuss das 3:0 (47.).

Auf der 300 Kilometer langen Heimreise hatten die FCM-Kicker viel Zeit zu überlegen, was sie gegen Rain besser machen können. Die Gäste sind mit 31 Punkten gleichauf mit dem FCM und kommen nach dem 0:0 gegen Buchbach ersatzgeschwächt ins Allgäu. Aber auch der FCM ist weiter dezimiert.

FCM-Spieler wenden sich an die Fans

„Draufhauen bringt in dieser Phase auch nichts“, sagt FCM-Präsident Armin Buchmann und wird sich vor dem wichtigen Spiel gegen Rain nicht selbst an die Mannschaft wenden. Jeder müsse sich dem Ernst der Lage bewusst sein und alles geben. Ein Vorbild könnte Schalding sein. Die Niederbayern haben mit Unterstützung ihres Anhangs (über 900 Zuschauer) nach sieben sieglosen Partien das Kämpferherz ausgepackt. In einem Videoclip in den sozialen Medien appellieren nun die FCM-Spieler Martin Dausch, Jakob Gräser und David Remiger an ihre Fans, es „in der schwierigen Lage ebenso zu tun“ und ihre Teams lautstark zu unterstützen - mit Kuhglocken und Ratschen. (ass)

