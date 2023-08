Fußball aktuell: Erster Saisonsieg für den FC Memmingen

In der Fußball-Regionalliga gewinnt der FC Memmingen gegen Schalding-Heining 3:2. Das Spiel steht lange Zeit auf des Messers Schneide.

Fußball-Regionalligist FC Memmingen hat am Freitagabend vor 735 Zuschauern seinen ersten Saisonsieg gefeiert: Der FCM gewann gegen den SV Schalding-Heining 3:2 (2:1).

Im Duell der Aufsteiger gingen die Hausherren bereits in der vierten Minute 1:0 in Führung. Gäste-Keeper Max Böhnke hatte einen harmlosen Ball im Fünf-Meter-Raum unbedrängt fallen lassen, und FCM-Stürmer Ardian Morina musste nur noch einschieben.

Gäste-Trainer Stefan Köck sieht wenig, was ihm gefällt

Auch in der Folge sah Gäste-Trainer Stefan Köck von seiner Mannschaft recht wenig, was an der Außenlinie zu seiner Beruhigung beigetragen hätte. Seit 2014 gibt der 38-jährige Köck die Kommandos bei „Schoiding“. Er ist dadurch derzeit der am längsten amtierende Trainer in der Regionalliga Bayern.

Doch dafür konnte er sich in der ersten halben Stunde in der Memminger Arena nichts kaufen. Für ihn und seine Männer wurde es nicht besser: FCM-Stürmer Tiziano Mulas nahm eine feine Flanke direkt ab, drückte den Ball in der 20. Minute flach ins kurze Eck des Schaldinger Gehäuses und erhöhte auf 2:0 für die Hausherren.

In der 31. Minute entscheidet der Schiedsrichter auf Elfmeter für Schalding-Heining

Die frühe Führung brachte aber keine Ruhe und Sicherheit ins Spiel der Gastgeber. Im Gegenteil, es wurde immer hektischer: In der 31. Minute entschied Schiedsrichter Steffen Ehwald nach einem Foul auf Strafstoß, den Fabian Schnabel souverän zum 1:2 verwandelte.

Die Partie war jetzt das harte Kampfspiel, das Memmingens Coach Baierl vorhergesehen hatte. Er reagierte darauf taktisch, nahm Stürmer Mulas vom Feld und verstärkte mit Lukas Bettrich die Defensive. Nicht taktisch, sondern verletzungsbedingt musste Baierl in der 44. Minute den zweiten Wechsel vornehmen: Ardian Morina musste raus, Micha Bareis durfte für ihn rein.

Beim Stand von 2:1 für den FC Memmingen ging es in die Halbzeitpause. In den zweiten 45 Minuten ging das Spiel genauso zerfahren und nervös weiter, wie es in der ersten Hälfte aufgehört hatte. Aber ergebnisorientierter Fußball wurde weiterhin gespielt: Zunächst verbuchten die Schaldinger einen Lattentreffer, wenig später scheiterte Memmingens Pascal Maier in aussichtsreicher Position an Gäste-Torwart Böhnke.

Die Partie stand nun buchstäblich auf des Messers Schneide. Man fragte sich auf der Tribüne, auf welche Seite sie kippen würde. Die vermeintliche Antwort lieferten in der 78. Minute zunächst die Gäste: Der eingewechselte Quirin Stiglbauer hämmerte den Ball aus rund 25 Metern zum 2:2 in die Memminger Maschen. Es blieb spannend - und ein hartes Kampfspiel. Bis zur 86. Minute: Dann schob Memmingens Pascal Maier den Ball überlegt an Keeper Böhnke vorbei zum 3:2 für den FCM ins lange Eck. Das war der Sieg für den FCM, und zwar im vierten Spiel der erste in dieser Spielzeit.

Der Kader des FC Memmingen ist nicht komplett

Der FCM hatte vor der Begegnung mit Schalding-Heining überraschend bei den Würzburger Kickers gepunktet (0:0), zuhause gegen den 1. FC Nürnberg II 0:3 und bei bei Drittliga-Absteiger Bayreuth 1:2 verloren.

Schalding hatte vor dem Spiel in Memmingen in dieser Saison erst zwei Spiele ausgetragen, weil zuletzt Gegner Schweinfurt wegen einer Autobahn-Totalsperre nicht anreisen konnte. In Bayreuth verlor Schalding-Heining 0:1, gegen die DJK Vilzing 1:5.

Der Memminger Kader war nach wie vor nicht komplett. Stürmer Dominik Stroh-Engel war nach seinem überstandenen grippalen Infekt aber wieder dabei. David Bauer, David Remiger und Bojan Tanev fielen jedoch weiterhin aus. Und Außenverteidiger Luis Sailer Fidalgo saß zwar auf der Bank, war nach Angaben des FCM aber noch nicht voll belastbar. Ansonsten stand Memmingens Trainer Stephan Baierl der gleiche Kader wie in Bayreuth zur Verfügung.

Das Memminger Tor hütete erneut Dominik Dewein. Trainer Baierl hatte laut FCM mit den Torleuten abgesprochen, dass sie jeweils drei Spiele um Punkte und Pokal bestreiten würden. Zunächst war Tobias Werdich dran, nun hatte Dewein seinen dritten Auftritt. Ob danach weiter rotiert wird, ist noch offen.

Weiter geht’s für den FCM am Dienstag ab 17 Uhr beim FC Pipinsried, in der zweiten Runde des Toto-Pokals. Das nächste Spiel in der Regionalliga steht am kommenden Freitag ab 18.15 Uhr bei der DJK Vilzing an.