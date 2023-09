Sieglos-Serie geht weiter: FCM unterliegt im Derby gegen den FV Illertissen mit 1:4

Im Derby gegen den FV Illertissen war der FC Memmingen chancenlos - und bei der 1:4-Niederlage sogar noch gut bedient. Es gibt einige Baustellen beim FCM.

Die Fußballer des FC Memmingen warten seit fünf Spielen auf einen Sieg in der Regionalliga Bayern. Im Derby gegen den FV Illertissen setzte es für die Mannschaft von Trainer Stephan Baierl eine 1:4 (0:2)-Niederlage.

Nach dem ersten Eckball des FCM lief im Gegenzug der erste gefährliche Angriff der Gäste, an dessen Ende Furkan Kircicek seinen Schuss aber klar über das Tor von FCM-Keeper Dominik Dewein setzte. In der Anfangsphase agierte der FCM wie zuletzt vorsichtig, lauerte auf Balleroberungen und Mittelfeld und Konterchancen.

FCM gegen Illertissen: Erneute Niederlage für die Allgäuer

Besser ins Spiel kamen die Gastgeber nach einer Viertelstunde, als Pascal Maier ein Laufduell mit Illertissens Innenverteidiger Kevin Frisorger fast für sich entschieden hätte. Das nächste Ausrufezeichen setzte aber der FVI, den Schuss von Yannick Glessing parierte Dewein aber glänzend.

FCM-Torwart Dominik Dewein pariert Elfmeter, Illertissen geht nach Pressschlag in Führung

Fatal war dann ein zu kurzer Rückpass von Kapitän Manuel Konrad. Dewein zögerte einen Moment und kam dann gegen Hannes Pöschl zu spät. Die Folge: Elfmeter und Gelb für den FCM-Torwart. DIe Gäste vergaben aber die Großchance auf die Führung - Marco Mannhardt zielte auf das linke Eck, Dewein lenkte den Ball stark zur Ecke ab.

Kurios kam dann doch die Gästeführung zustande: Nach einem Pressschlag zwischen Furkan Kircicek und Fabian Lutz segelte der Ball über Dewein ins Tor (29. Minute). Aus Respekt verzichtete der Ex-Memminger Kircicek auf große Jubelarien.

Gegen Ende des ersten Durchgangs erarbeitete sich der FCM mehr Spielanteile. Illertissens Coach Holger Bachthaler wurde sichtlich unzufriedener, aber in Gefahr geriet der Vorsprung seines Teams nicht. Ganz im Gegenteil: Ein Angriff und die darauffolgende Ecke reichte, um auf 2:0 zu erhöhen. Innenverteidiger Kevin Frisorger traf auf elf Metern per Volleyabnahme (45.).

FCM fällt im zweiten Durchgang auseinander

In der zweiten Halbzeit brachte Illertissen Daniele Gabriele (Leutkirch) für den Kaufbeurer Furkan Kircicek, das Spiel verflachte aber in der ersten Viertelstunde nach Wiederanpfiff. Auch FCM-Trainer Baierl reagierte und wechselte Offensivspieler Ardian Morina für Mittelfeldakteur Lukas Gerlspeck ein (62.). Morina verlor kurz nach seiner Einwechslung den Ball, der FVI schaltete schnell um. Über Hannes Pöschl kam der Ball zum auffälligen Yannick Glessing, der unbedrängt in den Strafraum zog und den Ball unter die Latte nagelte (63.).

Derby gegen FV Illertissen: FC Memmingen bleibt offensiv harmlos

Fast wäre das 4:0 kurz darauf gefallen, doch der Freistoß von Gabriele landete am Pfosten. Der erste Abschluss des FCM in der zweiten Hälfte von Janis Peter landete in den Händen von FVI-Torwart Felix Thiel (70.). Das Defensivverhalten der Gastgeber war ebenso bedenklich wie die harmlosen Torabschlüsse. Vor dem 4:0 lief Marco Gölz unbedrängt durch die FCM-Hälfte, vor dem Strafraum verwertete der Marco Mannhardt seine Ablage souverän aus 16 Metern.

Nikola Trkulja erzielt Ehrentreffer für den FCM

Immerhin der Ehrentreffer gelang den Memmingern noch. Nikola Trkulja verwandelte einen Handelfmeter zum 1:4 (86.). Schiedsrichter Manuel Steigerwald schickte Frisorger für das vorangegangene Handspiel mit Rot vom Platz. Unrühmlicher Höhepunkt der Partie: Nach einem Foul sah Morina zunächst Gelb, schlug den Ball weg und wurde mit Gelb-Rot zum Duschen geschickt (90.+3).

FCM gegen Illertissen: Das Derby in der Übersicht

FC Memmingen Dewein - Bettrich, Konrad, Gräser (87. Botic), Brugger, Lutz - Mulas (71. Müller), Gerlspeck (62. Morina), Trkulja - Maier, Peter (77. Dolinski)

FV Illertissen Thiel - Gölz, Frisorger, Jeck (74. Strobel), Fundel - Zeller (74. Schwarzholz)- Kilic, Mannhardt - Kircicek (46. Gabriele), Pöschl (68. Helmer), Glessing (68. Herzig)

Tore 0:1 Kircicek (29.), 0:2 Frisorger (45.), 0:3 Glessing (63.), 0:4 Mannhardt (73.). 1:4 Trkulja (86., Handelfmeter)

Rote Karte Kevin Frisorger (86., Illertissen, wegen Handspiels)

Gelb-Rote Karte Morina (90.+3, Memmingen, wegen Ballwegschlagens)

Schiedsrichter Steigerwald (Gräfendorf)

Zuschauer 1583