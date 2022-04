Heimspiel des TSV Kottern gegen Landsberg verschoben

Rückkehr des Winters wirbelt die Spielpläne durcheinander: Heimspiel des TSV Kottern soll nun am Sonntag stattfinden. Welche Partien noch ausfallen.

09.04.2022 | Stand: 17:47 Uhr

Das Heimspiel des Fußball-Bayernligisten TSV Kottern gegen den TSV Landsberg muss um einen Tag verschoben werden. Ursprünglich sollte das Schwaben-Derby am Samstag um 14 Uhr stattfinden. Wegen der Schneefälle in der Nacht auf Samstag wurde der Kunstrasenplatz in Sankt Mang aber gesperrt.

Wegen des angekündigten Wetterumschwungs am Wochenende haben sich der Spielgruppenleiter und beide Vereine darauf geeinigt, dass die Partie am Sonntag ab 14 Uhr auf der Kotterner Sportanlage an der Kieswerkstraße stattfinden soll.

Fußball-Bayernliga: TSV Kottern aktuell im Abstiegskampf

Der TSV Kottern steckt derzeit mitten im Abstiegskampf und hofft, in diesem wichtigen Spiel gegen den Fünftplatzierten TSV Landsberg von möglichst vielen Zuschauern unterstützt zu werden.

Fußball-Landesliga: Durach gegen Olching auf Dienstag verschoben

Die Rückkehr des Winters wirbelt auch weitere Spielpläne durcheinander. Betrofffen sind aber ausschließlich Spiele im Oberallgäu. Wegen Unbespielbarkeit des Platzes wurde auch die für Samstag, 15 Uhr, geplante Landesliga-Begegnung des VfB Durach gegen den SC Olching abgesagt. Das Duracher Offino-Stadion präsentierte sich noch am Samstagmittag komplett im weißen Winterkleid. Ein Nachholtermin steht seit Samstagnachmittag auch fest: Die Partie gegen Olching findet nun am kommenden Dienstag, 12. April, ab 19.30 Uhr unter Flutlicht statt.

Das Duracher Offino-Stadion am Samstag Vormittag: An Fußball ist bei diesem Wetter nicht zu denken. Der VfB hat das Heimspiel gegen Olching abgesagt. Bild: VfB Marketing

Weitere Absagen im Amateurfußball:

Bezirksliga Süd: FC Oberstdorf - TSV Bobingen

Kreisliga Süd: VfB Durach II - TSV Legau, FC Wiggensbach - TV Weitnau, TSV Kottern II - SC Ronsberg, Türksport Kempten - FC Füssen

Kreisklasse 4: TV Oy - FC Immenstadt 07

