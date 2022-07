Fußball-Bayernliga: Memmingen und Landsberg teilen sich die Punkte

Der Fußball-Bayernligist aus Memmingen trennt sich am Dienstagabend vom TSV Landsberg mit 1:1. In der Schlussphase muss der FCM sogar noch zittern.

19.07.2022 | Stand: 21:29 Uhr

Der FC Memmingen hat sein erstes Heimspiel in dieser Bayernliga-Saison gegen den TSV Landsberg mit einem Unentschieden beendet. Die Partie gegen die Gäste vom Lech endete vor 1032 Zuschauern mit 1:1(1:1). Nach dem 2:1-Auftaktsieg beim TSV Kottern gelang dem Regionalliga-Absteiger gegen die Gäste, denen Aufstiegsambitionen nachgesagt werden, nur ein Treffer. Am Ende durfte der FCM sogar noch froh sein, nicht verloren zu haben.

Es war das erste Heimspiel des FCM in der Fußball-Bayernliga seit dem 13. Mai 2010. Seinerzeit hatten die Rot-Weißen den TSV Buchbach an der Memminger Bodenseestraße mit 5:2 bezwungen.

Sascha Mölders schießt Landsberg in Führung

Gegen Landsberg verlief die Partie nicht ganz so erfolgreich: In der 14. Minute gingen die Gäste durch Sascha Mölders mit 1:0 in Führung. Nachdem FCM-Keeper Martin Gruber einen scharfen Schuss von Achim Speiser noch pariert hatte, beförderte der ehemalige „Löwe“ den Ball im Nachschuss kompromisslos und ohne lange zu fackeln über die Torlinie. Nach einer druckvollen Anfangsphase hatten sich die Gäste vom Lech den frühen Vorsprung verdient.

Doch Memmingen zeigte sich davon nicht sonderlich beeindruckt – und schlug zurück: In der 20. Minute zog David Mihajlovic nach Vorarbeit von Dominik Stroh-Engel aus rund 20 Metern ab und platzierte den Ball im Kreuzeck. Bei diesem „Tor des Monats“ gab es für Gäste-Torwart David Hundertmark nichts zu halten.

Der FC Memmingen übernimmt mehr und mehr die Initiative

In der Folge übernahmen die Hausherren mehr und mehr die Initiative. Beide Teams wollten’s jetzt wissen und drückten bei rund 30 Grad Celsius aufs Gaspedal. Doch es blieb beim 1:1 nach 45 Minuten. Der zweifache FCM-Torschütze in Kottern, Pascal Maier, hätte das Ergebnis kurz vor dem Pausenpfiff noch zugunsten der Gastgeber ändern können. Doch sein strammer Schuss zischte knapp am Tor der Gäste vorbei.

Lesen Sie auch

Die besten Allgäuer Fußballclubs im Duell FC Memmingen gewinnt Allgäu-Derby gegen Kottern

Auch im zweiten Durchgang zeigten beide Teams zunächst wenig Lust auf ein Tempolimit – und griffen weiter an. In der 62. Minute brachte FCM-Coach Stephan Baierl die ersten frischen Kräfte: Oktay Leyla und Leonard Zeqiri (für Dominik Stroh-Engel und Mehmet Ali Fidan). Kurz darauf gab Mathias Bauer sein Debüt an der Bodenseestraße. Mittlerweile wehte gegen 21 Uhr bei "nur noch" 28 Grad ein leichtes Lüftchen. Das galt in zunehmendem Maße auch für die beiden Sturm-Formationen. Torszenen waren nun Mangelware. Kampf war Trumpf.

Zum Schluss hatte Memmingen dann sogar noch Glück: Zuerst zog Mölders die Kugel knapp über die Latte, kurz darauf landete der Ball am Memminger Pfosten. Doch der FCM rettete einen Punkt ins Ziel.