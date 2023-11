Partie des TSV Kottern gegen Spitzenreiter TSV Landsberg fällt kurzfristig aus

Bayernligist TSV Kottern hat am Wochenende außerplanmäßig spielfrei. Denn aufgrund starker Regenfälle ist der Rasenplatz in der Abt-Arena unbespielbar.

03.11.2023 | Stand: 11:37 Uhr

Das Duell des TSV Kottern (9. Platz/29 Punkte) mit dem Bayernliga-Spitzenreiter TSV Landsberg (43 Punkte) fällt aus. Das teilte der Verein aus Sankt Mang am Freitagmittag mit. Die Partie war für Samstag (14 Uhr) angesetzt.

Grund für die Absage sind laut TSV Kottern die starken Regenfälle der vergangenen Tage. Der Rasenplatz in der Abt-Arena sei deshalb unbespielbar. Auf den Kunstrasenplatz nebenan kann der Bayernligist aktuell nicht ausweichen. Das Spielfeld war nach dem Großbrand in Durach im August voller Glassplitter und somit ein Totalschaden.

Nachholtermin für Kottern gegen Landsberg steht noch nicht fest

Wann die Partie gegen Landsberg nachgeholt wird, steht noch nicht fest.

Der TSV Kottern hat damit etwas Zeit, um die angespannte Personalsituation in den Griff zu bekommen. Aktuell fehlen Trainer Frank Wiblishauser acht Stammspieler. Die nächste Partie steht am Samstag, 11. November, beim SV Kirchanschöring an.

