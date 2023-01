Beim TSV Kottern gilt: Wer Fußball liebt, der schiebt

Vor dem ersten Testspiel gegen den FV Illertissen sind die Spieler des TSV Kottern beim Schneeschippen gefordert. Das Vorbereitungsspiel wurde dennoch verlegt.

28.01.2023 | Stand: 05:15 Uhr

Bevor der Ball ins Spiel kam, mussten die Spieler des TSV Kottern erst einmal zur Schaufel greifen. Beim Trainingsauftakt am Dienstag war ein Großteil des Kunstrasenplatzes von Schnee bedeckt. Auch Trainer Frank Wiblishauser beteiligte sich am Räumeinsatz. „Die etwas milderen Temperaturen kommen uns entgegen“, sagte der 45-Jährige.

Allerdings stießen die Fußballer beim Schneeschippen aufgrund der gefrorenen Oberflächen an Grenzen. Trotz des Einsatzes eines Traktors und einer Fräse – für den TSV Kottern gab es im Duell mit den gefrorenen Oberflächen die erste Niederlage unter Wiblishauser.

TSV Kottern absolviert Testspiel gegen den FV Illertissen

Die Anstrengungen reichten letztlich nicht, um den Platz für das Testspiel gegen den FV Illertissen bespielbar zu machen. Das erste Vorbereitungsspiel findet nun am Samstag (14 Uhr) nicht in Sankt Mang, sondern in Illertissen statt. „Immerhin haben wir inzwischen mehr Raum für ein ordentliches Training freigeschaufelt“, sagt Wiblishauser, der seinen Vertrag unlängst bis zum Ende der Saison 2023/2024 verlängerte.

In diesen Punkten sieht Frank Wiblishauser Verbesserungspotenzial

Wer 22 von 24 möglichen Punkten in der Fußball-Bayernliga geholt hat, blickt auch entspannter auf Probleme mit Eis und Schnee. „Wir haben seit Anfang Oktober, als ich den Trainerposten übernommen habe, sehr engagiert gespielt“, sagt Wiblishauser. „Aber das ist die Grundvoraussetzung. Darüber hinaus gibt es Defizite, an denen wir arbeiten müssen.“ Konkret nennt der Ex–Profi die Punkte Effektivität und die Abstimmung bei Laufwegen. „Wenn wir das hinkriegen, setzen wir unsere Serie fort“, sagt Wiblishauser.

Auch Trainer Frank Wiblishauser half beim Schneeräumen mit. Bild: Matthias Becker

Der Erfolgslauf des TSV Kottern sei jedenfalls auch weit über die Grenzen des Allgäus hinaus registriert worden. „Man merkt das immer ganz gut an den Anfragen externer Spieler, die zu uns kommen wollen. Das hat in den letzten Wochen stark zugenommen“, berichtet Wiblishauser. Einen neuen Spieler durfte der Trainer in dieser Woche begrüßen. Lukas Rietzler spielt vorerst bis Sommer für den Fußball-Bayernligisten. „Er bringt enorme Qualität mit und ist vielseitig einsetzbar“, sagt der 45-Jährige. „Wo ich ihn genau einsetze, steht noch nicht fest. Das hängt auch von den Gegnern ab – und von den Testspielen.“

Was Wiblishauser bei den Testspielen wichtig ist

Im ersten Test geht es für Rietzler gleich gegen seinen Ex–Klub FV Illertissen. Der 25-Jährige bestritt dort von 2020 bis Ende 2021 27 Regionalliga-Spiele (zwei Tore). „Illertissen ist schon länger im Training. Das ist schon ein Prüfstein“, sagt Wiblishauser. „Grundsätzlich bin ich ein Freund davon, gegen stärkere Teams zu testen. Da sehen wir dann am deutlichsten, wo wir ansetzen müssen.“ Die Gäste haben ihr erstes Vorbereitungsspiel schon absolviert. Im internen Vergleich gegen die zweite Mannschaft gab es einen 5:0-Sieg.

Beim TSV Kottern stehen in der sechswöchigen Vorbereitung insgesamt sechs Testspiele auf dem Plan. Das erste Pflichtspiel im Jahr 2023 steht am 4. März zuhause gegen den TSV Schwaben Augsburg an.