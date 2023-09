Mit Lautstärke und Intensität will der FC Memmingen auch in Aschaffenburg punkten

Regionalligist FC Memmingen will sich in Aschaffenburg weiter aus dem Tabellenkeller kämpfen. Das neue Trainer-Duo Maier/Decker setzt auf bewährte Kräfte.

28.09.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Engagiert und lautstark ging das neue Trainergespann des Fußball-Regionalligisten FC Memmingen beim geglückten Einstand an der Seitenlinie gegen die SpVgg Ansbach (2:1) zu Werke. Leiser werden Bernd Maier und Candy Decker wohl auch während der nächsten Spiele nicht werden. „Von uns beiden wird weiter was zu hören sein“, sagt Maier, der seine und Deckers Emotionen nicht einbremsen will.

In den Trainingseinheiten spielen sich die Übungsleiter die Bälle in ihrer zweiten gemeinsamen Woche mittlerweile zu, teilen sich Gestaltung und Durchführung auf. Was sich nach der Trennung von Coach Stephan Baierl außer den Personalien verändert hat? „Wir haben die Intensität angezogen“, sagt Maier. Außerdem sind zuletzt fünf der nicht eingesetzten Regionalliga-Akteure für die U21 in der Landesliga aufgelaufen, „damit sie im Saft bleiben“.

FC Memmingen: Nach Aschaffenburg wartet Schlusslicht Buchbach

In den kommenden Wochen wird es eine Vorentscheidung über die Wettbewerbsfähigkeit der Memminger (16. Platz/8 Punkte) in der Regionalliga geben. Der Auswärtsgegner Viktoria Aschaffenburg (12./14) am Freitagabend (19 Uhr) ist genauso in Schlagdistanz wie Schlusslicht TSV Buchbach am Tag der Deutschen Einheit am Dienstag (16 Uhr) zuhause. Und danach geht es für den Aufsteiger gegen Fürth II, Bamberg und Burghausen.

Nach dem Motto „Never change a running team“ soll das Memminger Gefüge gegenüber dem erlösenden Ansbach-Sieg nicht groß verändert werden, außer es geht bei Spielmacher Nikola Trkulja und Verteidiger Jakob Gräser nicht. Beide haben aber signalisiert, dass sie wieder voll einsteigen wollen. Während die Konkurrenten vermehrt Ausfälle beklagen, hat sich das Lazarett beim FCM bis auf David Remiger vollständig gelichtet.

FCM-Coach Bernd Maier traut Simon Ammann den Sprung in die erste Mannschaft zu

Mit A-Jugendspieler Simon Ammann war ein neues Gesicht in dieser Trainingswoche beim Regionalliga-Kader dabei. „Er könnte der nächste nach Noah Müller sein, der den Sprung nach oben schafft“, sagt Maier über das Talent mit Potenzial, mahnt den 18-Jährigen aber auch zur Geduld. Zumindest auf der Spielberechtigungsliste der zweiten Mannschaft steht Ammann schon mal.

