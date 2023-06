"Unlauterer Wettbewerb": Allgäuer Klubs kritisieren Landesliga-Eingliederung von Unterhaching II

Entscheidung des BFV, den Verein fest in die Liga zu integrieren, sorgt im Allgäu für Unverständnis. Denn sportlich hat sich Unterhaching II nicht qualifiziert.

27.06.2023 | Stand: 17:15 Uhr

Vergangene Saison machte der SC Ichenhausen unrühmliche Schlagzeilen, als er kurz vor dem Start in die Saison in der Fußball-Landesliga seine Mannschaft zurückzog. Plötzlich waren es nur 17 Teams in dieser Spielklasse; eine Mannschaft wäre an jedem Spieltag spielfrei gewesen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.