"Äußerst zufrieden": VfB Durach verlängert mit Trainer-Duo Nisseler/Feneberg

04.12.2023 | Stand: 12:30 Uhr

Fußball-Landesligist VfB Durach hat die Verträge von seinem Trainer-Duo Hans-Jörg Nisseler (Cheftrainer) und Julian Feneberg (Co-Trainer) vorzeitig bis zum Ende der Saison 2024/25 verlängert. Wie der 1. Vorsitzende Peter Dietrich unserer Redaktion mitteilte, sei die Vereinsführung „äußerst zufrieden“ mit der Arbeit des Duos, das im Sommer die Verantwortung an der Seitenlinie übernommen hatte. „Damals war es ein gewisses Risiko, da Hans-Jörg noch nie so hochklassig trainiert hat“, sagt Dietrich.

Mittlerweile ist aber klar, die Arbeit des Duos fruchtet. Der VfB steht zur Winterpause auf Rang fünf und ist mit einem Spiel weniger in Schlagdistanz zur Tabellenspitze. „Wir waren uns in den Gesprächen mit beiden schnell einig. Wir sind froh, dass das Thema so früh geklärt ist. Das gibt uns eine gewisse Planungssicherheit“, sagt Dietrich.

Weiter geht es in der Landesliga Südwest erst Anfang März

Weiter geht es für Durach in der Liga erst Anfang März mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger Aindling.

