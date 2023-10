Allgäuerin Janina Minge im DFB-Kader für Nations League

Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch nominiert Janina Minge für die Spiele gegen Wales und Island. Die Lindauerin hofft auf ihren dritten Einsatz im DFB-Dress.

24.10.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Fußball-Profi Janina Minge aus Lindau steht erneut im DFB-Kader für die zwei anstehenden Partien in der Gruppenphase der Nations League.

Am Freitag (17.45 Uhr) trifft das Team von Interimsbundestrainer Horst Hrubesch in Sinsheim auf Wales. Am Dienstag (20 Uhr) treten Minge und Co. dann auswärts in Island an. Die 24-jährige Mittelfeldspielerin vom SC Freiburg hofft auf ihren dritten Einsatz im DFB-Trikot.

In den ersten zwei Partien der Nations League kam Janina Minge nicht zum Zug

Zuletzt stand die Allgäuerin bei der WM-Vorbereitung für das Nationalteam auf dem Platz. Bei den ersten beiden Spielen der Nations League Ende September stand Minge zwar im Kader, kam bei der 0:2-Pleite gegen Dänemark sowie beim 4:0-Erfolg über Island aber nicht zum Einsatz.

Mehr Nachrichten aus dem Allgäuer Sport lesen Sie hier.