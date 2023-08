Diese Nachlässigkeiten kosten dem FCM den Sieg in Bayreuth

Bis zur 85. Minute führt der FC Memmingen bei der SpVgg Bayreuth mit 1:0. Dann sorgen zwei Details für die späte 1:2-Niederlage beim Drittliga-Absteiger.

06.08.2023 | Stand: 13:53 Uhr

Fast hätte der erste Regionalliga-Treffer von Youngster Noah Müller beim FC Memmingen für eine große Überraschung gereicht – aber eben nur fast. Groß war zunächst der Jubel beim 19-jährigen Angreifer als er in der 61. Minute für die Führung des Aufsteigers beim favorisierten Drittliga-Absteiger sorgte. Doch mit einem Doppelschlag drehte Bayreuth in den Schlussminuten die Partie und ließ die Allgäuer mit leeren Händen die über 300 Kilometer lange Heimfahrt antreten.

Wie FCM-Trainer Stephan Baierl das Spiel analysiert

„Für uns ist es brutal ärgerlich. Unser Plan ging ganz gut auf und wir haben eigentlich wenig zugelassen“, sagte FCM-Trainer Stephan Baierl nach der 1:2 (0:0)-Niederlage. Baierl war zumindest mit 85 Minuten zufrieden, zumal „wir mit einem unserer wenigen Situationen, die wir nach vorne gespielt haben, glücklicherweise das 1:0 gemacht haben“.

Noah Müller erzielt sein erstes Regionalliga-Tor

Müller war zur Pause für Micha Bareis gekommen und stach als Joker beim ersatzgeschwächten FCM, der bis auf die starken Bayreuther Phasen jeweils zu Beginn und am Ende der beiden Halbzeiten defensiv gut stand. „Hinten raus durch individuelle Fehler geben wir es aus der Hand“, sagte Baierl. Bei Bayreuth waren ebenfalls Einwechselspieler maßgeblich an den Toren beteiligt. In der 85. Minute dribbelte Vincent Ketzer unbehelligt in den Strafraum und Edwin Schwarz bugsierte den Ball zum 1:1 über die Linie. Zwei Minuten später zog mit Daniel Haubner der nächste Joker vom Sechzehner zum 2:1 ab.

Im FCM-Tor steht Dominik Dewein - und nicht Tobias Werdich

Eine bittere Niederlage war es auch für FCM-Torhüter Dominik Dewein, der wie beim Pokalspiel unter der Woche beim TSV Kottern zwischen den Pfosten stand und ordentlich hielt. Nachdem Tobias Werdich in den ersten beiden Regionalliga-Spielen aufgeboten wurde, rotierte Baierl auf dieser Position. Mit grippalem Infekt musste Dominik Stroh-Engel passen, während Spielmacher Nikola Trkulja trotz Fiebers während der Woche 90 Minuten auf die Zähne biss. Zu den Ausfällen David Remiger, Luis Sailer Fidalgo, Bojan Tanev gesellte sich noch Innenverteidiger David Bauer, der sich in Kottern verletzt hatte. Matthias Bauer ist für ein weiteres Probetraining in Norwegen freigestellt.

Auswärtsspiel des FCM: Marek Mintal und die SpVgg Bayreuth schlagen doppelt zu

Die Bayreuther, trotz eines personellen Umbruchs einer der Topfavoriten, standen nach einer Niederlage in Vilzing unter Druck. Das Murren auf der Haupttribüne war mit zunehmender Spielzeit deutlich zu vernehmen. Der Fanblock war dagegen lautstark präsent. Nach den späten Toren verwandelten die 2253 Fans das Hans-Walter-Wild-Stadion in ein Tollhaus. Nüchtern analysierte SpVgg-Trainer Marek Mintal das Spiel: „Wir haben nie aufgegeben. Zum Schluss haben wir nur das gemacht, was wir 90 Minuten lang gemacht haben. In vier Minuten zwei Tore zu machen – das ist wunderbar.“

Fußball-Regionalliga: FCM trifft im nächsten Heimspiel auf den SV Schalding

Nach dem schweren Auftaktprogramm mit Würzburg (0:0), Nürnberg II (0:3) und Bayreuth kommen für die Memminger nun Gegner in Schlagdistanz. Am Freitag (19 Uhr) geht es zuhause gegen Mitaufsteiger SV Schalding/Heining. (ass)

Lesen Sie auch: Wie der FCM durch einen Glücksmoment das Pokalduell in Kottern gewann