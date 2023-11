Der FCM hat die letzten vier Regionalliga-Partien allesamt deutlich verloren. Beim 1. FC Nürnberg II will der Tabellenvorletzte die Trendwende einleiten.

04.11.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Bernd Maier hat nicht nachgezählt, wie viele Gegentreffer Fußball-Regionalligist FC Memmingen (17. Platz/14 Punkte) bei den letzten vier Niederlagen in Folge schlucken musste. „Aber es waren deutlich zu viele.“ Vor allem die Defensive sorgt beim FCM-Coach und seinem Kollegen Candy Decker also nach wie vor für Sorgenfalten. Es waren übrigens 15 Gegentore insgesamt ...

Wobei das 0:5 gegen Spitzenreiter Würzburg und das 0:2 gegen Türkgücü München weniger schmerzen, als die Pleiten gegen Bamberg (2:3) und Burghausen (3:5) – direkte Konkurrenten im Abstiegskampf. Das Problem: In jeder Begegnung waren es krasse individuelle Fehler, abwechselnd von verschiedenen Akteuren. Schwierig also, etwas am System zu verändern, zumal personelle Alternativen aufgrund der Ausfälle weiter rar gesät sind. Und Kapitän Marco Konrad wird eher vor der Abwehr als kreativer Kopf im Mittelfeld gebraucht, weil der verletzte Spielmacher Nikola Trkulja vor der Winterpause vermutlich nicht mehr auflaufen wird. Mit Nicolai Brugger kann einer der beiden aktuell zur Verfügung stehenden Innenverteidiger aus beruflichen Gründen nur noch eingeschränkt trainieren und fehlt ab dem Winter ganz. Am Sonntag (14 Uhr) beim 1. FC Nürnberg II (9./24) fehlt wegen seiner Rotsperre zudem nochmals David Bauer. Wegen der Ausfälle wird Außenverteidiger Maximilian Dolinski aus der U21 zum zweiten Mal in der Startelf auflaufen.

Hinspiel gegen Nürnberg verlor Memmingen 0:3

Nicht so defensiv wie zuletzt, aber auch nicht ins offene Messer laufen, soll die Devise am Valznerweiher sein. Vor allem will man nicht derart ausgekontert werden wie beim 0:3 im Hinspiel. Das ist eigentlich auch gar nicht das Spiel des Nürnberger Talentschuppens, der mit Eliot Muteba (12 Tore) und Julian Kania (11) die treffsichersten Stürmer der Liga stellt.

Der FCM sollte sich aber nicht nur hinten, sondern dringend auch vorne etwas einfallen lassen. So könnte wieder die Stunde von Dominik Stroh-Engel schlagen, nachdem der Routinier zuletzt gegen die Spitzenteams pausierte. Oder auch die von Musa Youssef, der in der U 21 schon zehn Mal traf.

