Geschwächter FC Memmingen braucht gegen Schalding dringend Punkte

Der erfolglose FC Memmingen steht im vorletzten Spiel vor der Winterpause unter Druck. Vor der Partie appelliert der FCM-Vorstand an Spieler und Trainer.

17.11.2023 | Stand: 16:20 Uhr

Das Aufsteigerduell der Fußball-Regionalliga ist zugleich das Kellerduell, und der Druck auf beiden Seiten ist groß. Am Samstag (14 Uhr) tritt der FC Memmingen (17. Platz/14 Punkte) beim SV Schalding/Heining (15./16) an. Es gibt grünes Licht aus Passau, dass die Begegnung trotz ergiebiger Regenfälle und schwieriger Platzverhältnisse stattfinden kann. Personell ist die Lage beim FCM weiter angespannt, dennoch ist Trainer Bernd Maier froh, dass gespielt werden kann, denn Nachholtermin wäre der 3. Dezember – ohne Gewähr, dass es dann klappen würde.

Die Leidensgenossen im Abstiegskampf plagen die gleichen Sorgen. Schalding ist seit neun Spielen sieglos, Memmingen verlor die letzten sechs Begegnungen. Der letzte Sieg gelang Anfang Oktober mit 2:1 bei Greuther Fürth II. Gesperrte, Verletzte und Kranke sorgen hüben wie drüben für viele Ausfälle und damit fehlende Substanz. Der FCM muss wohl „ohne Sieben“ antreten, lässt mit Simon Neubrand einen weiteren U 21-Akteur nach oben rücken.

FCM-Vorstand appelliert an Spieler und Trainer

Bei den Gastgebern wiegen vor allem die Ausfälle von Galionsfigur Markus Gallmaier und Patrick Drofa schwer. In Memmingen appellierte laut Präsident Armin Buchmann während der Woche die Vorstandschaft an Spieler, Trainer und Sportliche Leitung, nicht nur in diesem Spiel mehr als alles zu geben. „Intensität auf den Platz bringen“, so drückt es Bernd Maier aus. Kapitän Manuel Konrad habe für die Mannschaft versichert, alles für den Klassenerhalt zu tun.

Mit einem Sieg am Samstag könnte der FCM zumindest auf einem Relegationsplatz überwintern.

