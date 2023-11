Dieser Allgäuer misst sich bei der U17-WM mit den größten Talenten der Fußball-Welt

Ein 16-jähriger Fußballer aus Dietmannsried spielt mit dem US-Nachwuchs bei der U-17-WM. Welche besondere Geschichte hinter Noahkai Banks’ Werdegang steckt.

17.11.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Mit der Teilnahme an der U 17-Weltmeisterschaft hat sich Noahkai „Noki“ Banks den ersten großen Traum in seiner Fußball-Karriere erfüllt. Der 16-Jährige aus Dietmannsried trifft momentan mit der US-amerikanischen Nachwuchsauswahl in Indonesien auf die besten Talente der Welt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.