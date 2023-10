TSV Kottern bekommt Zuschuss für neues Funktionsgebäude, doch das Projekt steht auf der Kippe

Der TSV Kottern wollte 2024 mit dem Bau beginnen. Weil Zuschüsse der Stadt nun aber niedriger ausfallen, sieht Präsident Hannes Feneberg das Vorhaben gefährdet.

20.10.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Auf Kemptens Sportplätzen wird derzeit viel gebaut. Nachdem vor Kurzem der erste Teil der Illerstadion-Sanierung mit dem Einbau einer neuen Tartanbahn abgeschlossen worden war, rollten in den vergangenen Tagen die Bagger beim TSV Kottern in der Kieswerkstraße an. Dort soll bis Ende November der städtische Kunstrasenplatz einen neuen Belag bekommen. Das größere und aus Sicht des TSV Kottern viel wichtigere Bauprojekt, nämlich der Neubau eines Funktionsgebäudes auf der Nordseite der Abt-Arena, scheint aktuell etwas ins Stocken zu geraten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.