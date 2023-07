Warum die Fußball-Abteilungen des TV Weitnau und der SG Kleinweiler/Wengen fusionieren

Die Fußballer des TV Weitnau und der SG Kleinweiler/Wengen arbeiten künftig zusammen - zumindest weitgehend. Was hinter dieser Entscheidung steckt.

15.07.2023 | Stand: 17:39 Uhr

„Es geht darum, Fußball im Gemeindegebiet langfristig zu sichern“, sagt Daniel Parotat. Eine Fusion des TV Weitnau – Parotat ist Abteilungsleiter – und der SG Kleinweiler-Wengen sei dafür die beste Option. Künftig arbeiten die beiden Klubs des Ortes also nicht mehr nur im Nachwuchs, sondern auch im Senioren-Bereich zusammen. Parotat: „Die schwindenden Spielerzahlen werden in beiden Vereinen immer dramatischer, die Beteiligung am Training ist niedrig. Dazu kommen immer mehr kleine Probleme. Also haben wir zusammen eine Lösung gesucht - und gefunden.“

