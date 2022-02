Günther Knauss gewann mit dem EV Füssen sechs deutsche Meistertitel und revolutionierte das Torhüterspiel. Im Alter von 78 Jahren ist er nun gestorben.

08.02.2022 | Stand: 12:30 Uhr

An einer holzvertäfelten Wand im Füssener Eisstadion hat Günther Knauss schon Jahre vor seinem Tod einen Platz für die Ewigkeit bekommen. Dort hängt seine Kunststoff-Maske. Hellbraun ist sie und hat drei kleine Schlitze. Zwei für die Augen, eine weitere kleine Öffnung für den Mund. Befestigt ist sie an einem Lederriemen. Sie erinnert ein wenig an Hollywood und Hannibal Lecter, der im Film als psychisch kranker Serienmörder ähnlich auf der Leinwand aussah.