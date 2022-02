Gepäck-Chaos und Medaillen-Blues: So erlebte David Speiser aus Oberstdorf Olympia

Der Oberstdorfer David Speiser war als Trainer der deutschen Snowboarder in Peking. Eine Geschichte über Ernüchterung und schwedische Schlittschuhe im Gepäck.

24.02.2022 | Stand: 19:03 Uhr

Sich mit David Speiser zu unterhalten, macht wirklich Spaß. Immerhin hat der Oberstdorfer viel zu erzählen: über seine eigenen sportlichen Erfolge, über seinen Einsatz bei den Olympischen Winterspielen und besonders über die Entwicklung des Snowboardcross, dem er nun seit so vielen Jahren treu ist. Zunächst als erfolgreicher Athlet, der Titel bei deutschen Meisterschaften gewann und an den Olympischen Spielen 2006 in Turin und 2010 Vancouver teilnahm. Im Herbst 2014 hat der mittlerweile 41-Jährige aber die Seiten gewechselt und ist ins Trainerteam für die deutschen Snowboardcrosser eingestiegen. Und so war der Oberallgäuer auch in den vergangenen Wochen für Snowboard Germany bei den Spielen in Peking dabei.

(Lesen Sie auch: Skurriles Leben in der Olympia-Blase: Dieser Allgäuer ist Chefarzt der Skispringer in Peking)

Speiser: Wahrnehmung des Sports gestiegen

Seit dem Ende von David Speisers aktiver Laufbahn hat sich im Snowboard-Sport einiges getan, sagt der 41-Jährige. Die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit sei gestiegen und die deutschen Athleten haben mit ihren Leistungen viel zu dieser erfreulichen Entwicklung beigetragen. Als umso bedauerlicher empfindet es der Oberstdorfer, dass sich seine Athleten bei den Spielen in Peking so sehr unter Wert verkaufen mussten.

Der in Sonthofen lebende Paul Berg ist im Achtelfinale ausgeschieden, der Weltcup-Führende Martin Nörl (ebenfalls Wahl-Sonthofer) ist nach einem Crash im Viertelfinale gescheitert und die durch Verletzung noch gehandicapte Jana Fischer ist ebenso früh ausgeschieden, wie der Youngster Umito Kirchwehm. Angesichts dieser bescheidenen Ergebnisse hatte sich der „Blues“ ein bisschen eingeschlichen in den ansonsten guten Team-Spirit der Snowboarder, die fast geschlossen aus dem Oberallgäu nach Peking gereist waren. Neben der Sonthofen-Combo Berg und Nörl gehören dazu Jana Fischer aus Langenwang, ihre Betreuer Bernard Loer aus Fischen, Korbinian Harder aus Immenstadt – und eben David Speiser.

Bilderstrecke

Olympia 2022: Sie holten in Peking Gold für Deutschland

1 von 10 Olympia 2022: Goldmedaillen-Gewinner Team Deutschland Bild: Michael Kappeler, dpa Olympia 2022: Goldmedaillen-Gewinner Team Deutschland Bild: Michael Kappeler, dpa 2 von 10 Olympia 2022: Goldmedaillen-Gewinner Team Deutschland Bild: Michael Kappeler, dpa Olympia 2022: Goldmedaillen-Gewinner Team Deutschland Bild: Michael Kappeler, dpa 3 von 10 Olympia 2022: Goldmedaillen-Gewinner Team Deutschland Bild: Robert Michael, dpa Olympia 2022: Goldmedaillen-Gewinner Team Deutschland Bild: Robert Michael, dpa 4 von 10 Olympia 2022: Goldmedaillen-Gewinner Team Deutschland Bild: Hendrik Schmidt, dpa (Archivbild) Olympia 2022: Goldmedaillen-Gewinner Team Deutschland Bild: Hendrik Schmidt, dpa (Archivbild) 5 von 10 Olympia 2022: Goldmedaillen-Gewinner Team Deutschland Bild: Michael Kappeler, dpa Olympia 2022: Goldmedaillen-Gewinner Team Deutschland Bild: Michael Kappeler, dpa 6 von 10 Olympia 2022: Goldmedaillen-Gewinner Team Deutschland Bild: Robert Michael, dpa (Archivbild) Olympia 2022: Goldmedaillen-Gewinner Team Deutschland Bild: Robert Michael, dpa (Archivbild) 7 von 10 Olympia 2022: Goldmedaillen-Gewinner Team Deutschland Bild: Angelika Warmuth, dpa (Archivbild) Olympia 2022: Goldmedaillen-Gewinner Team Deutschland Bild: Angelika Warmuth, dpa (Archivbild) 8 von 10 Olympia 2022: Goldmedaillen-Gewinner Team Deutschland Bild: Robert Michael, dpa (Archiv) Olympia 2022: Goldmedaillen-Gewinner Team Deutschland Bild: Robert Michael, dpa (Archiv) 9 von 10 Olympia 2022: Goldmedaillen-Gewinner Team Deutschland Bild: Robert Michael, dpa Olympia 2022: Goldmedaillen-Gewinner Team Deutschland Bild: Robert Michael, dpa 10 von 10 Olympia 2022: Goldmedaillen-Gewinner Team Deutschland Bild: Daniel Karmann, dpa Olympia 2022: Goldmedaillen-Gewinner Team Deutschland Bild: Daniel Karmann, dpa 1 von 10 Christopher Grotheer (l.) holt Gold, Felix Jungk (r.) Silber für Deutschland bei den Herren im Eiskanal. Die deutschen Skeleton-Profis haben bei Olympia 2022 in Peking mächtig abgeräumt. Bild: Michael Kappeler, dpa Christopher Grotheer (l.) holt Gold, Felix Jungk (r.) Silber für Deutschland bei den Herren im Eiskanal. Die deutschen Skeleton-Profis haben bei Olympia 2022 in Peking mächtig abgeräumt. Bild: Michael Kappeler, dpa

Letzterer ist zwar der einzige gebürtige Oberallgäuer, aber die anderen haben ihren Lebensmittelpunkt inzwischen ebenfalls am Trainingsstützpunkt im Oberallgäu gefunden. Und sie sind froh, dass sie nach den Olympischen Spielen alle wieder wohlbehalten zu Hause angekommen sind. „Was unsere Rückreise angeht, können wir locker mithalten mit den turbulenten 30 Stunden von Skispringerin Katharina Althaus“, erzählt David Speiser lächelnd. Schon am Samstag vor der Abreise deutete der Wachsmann Iwan an, dass es „major trouble“ gebe.

Lesen Sie auch

Olympia 2022 Olympia aus Allgäuer Sicht: Medaillenglück, aber auch große Dramen

Darauf habe er aber nach den enttäuschenden Wettkämpfen und nach zwölf Tagen echtem Stress mit langen Tagen überhaupt keine Lust gehabt, sagt Speiser. „Nutzte aber nichts.“ Die Heimreise-Hürden hatten es in sich. Der Swiss-Air-Flug nach Zürich wurde gecancelt, nachdem ein Crew-Mitglied Corona-positiv war. „Stattdessen flogen wir dann mit China-Air nach Mailand, mit Flugbegleitern in den bekannten Kunststoffanzügen und mit Plastikessen“, erzählt Speiser.

Wirrwarr um das Gepäck

Nachdem die Gruppe glücklich den Anschlussflug nach Frankfurt erwischt hatte, kam der nächste herbe Dämpfer: Es fehlte das Gepäck. Ein paar Tage später gab es Nachrichten vom Flughafen in Kopenhagen, dass dort ein Gepäckstück mit seinem Namen aufgetaucht war. „Da waren aber die Schlittschuhe einer schwedischen Olympiateilnehmerin drin“, erzählt Speiser, der das Ganze inzwischen allerdings mit Humor betrachten kann: „Wir hatten ja auch keine Medaille im Gepäck, wie die Katha Althaus“.

Trotzdem waren die 32 Stunden Rückflug nach dem abschließenden Team-Wettbewerb in China extrem anstrengend. „Viele lange Tage, Wettkämpfe an nur einem statt an zwei Tagen, wie wir es gewohnt sind, und die Gesamtsituation durch Corona: All das war schon eine große Herausforderung“, gesteht David Speiser. Umso mehr freuen sich Athleten und Coaches auf die nächsten anstehenden Wettkämpfe. Schon am Wochenende geht es in der Heimat in Grasgehren in zwei Europacups und der deutschen Meisterschaft zur Sache. Für den Wahl-Sonthofer Martin Nörl geht es anschließend im Weltcup darum, den Gesamtsieg abzusichern. „Martin liegt aktuell mit 20 Punkten vor dem Österreicher Alessandro Hämmerle, der allerdings die Goldmedaille in Peking geholt hat“, sagt sein Coach David Speiser. Seinem Top-Athleten wird der 41-Jährige für den Saisonabschluss sicher die Daumen drücken.