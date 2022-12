Gerangel um Allgäuer Talent Paul Wanner vom FC Bayern geht weiter

Ralf Rangnick als Teamchef des österreichischen Fußball-Nationalteams hat eine neue Idee, wie er das Bayern-Talent Paul Wanner für den ÖFB ködern könnte.

24.12.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Während ein Großteil der Fußball-Profis des Rekordmeisters FC Bayern München noch damit beschäftigt ist, die Wunden der WM in Katar zu lecken, hat Talent Paul Wanner ein ganz anderes „Problem“. Das Talent aus Amtzell steht vor einer wegweisenden Entscheidung. Soll er – geboren in Dornbirn in Vorarlberg – als Sohn einer österreichischen Mutter künftig für das Nationalteam Austrias antreten? Oder doch eher für Deutschland, dem Geburtsland seines Vaters, bei dem er im oberschwäbischen Amtzell, dem westlichen Tor zum Allgäu, auch aufwuchs. Wanner, der am Freitag seinen 17. Geburtstag feierte und zum Jahreswechsel sicher auf sein bislang erfolgreichstes Jahr als Fußballer zurückblicken kann, wird heiß umworben.

Im Training trug Wanner bereits Trikot mit dem österreichischen Bundesadler

Allen voran vom Österreichischen Fußball-Bund mit seinem ebenfalls württembergischen Teamchef Ralf Rangnick, der seit Ende Mai für den ÖFB tätig ist. Rangnick hatte im Herbst für große Verwunderung in der Branche gesorgt, als er den doppelten Staatsbürger Wanner, der bislang 14 Länderspiele für die U17- und U18-Auswahl des DFB bestritten hat, zu einem Lehrgang der österreichischen A-Nationalmannschaft eingeladen hatte. Wanner nahm das Angebot an, trainierte Mitte November zur Vorbereitung auf das Testspiel gegen Italien (2:0) an der Seite von David Alaba im petrolfarbenen Trikot mit dem österreichischen Bundesadler in Wien, wurde aber gegen Italien nicht eingesetzt – nicht aus sportlichen, sondern eher sportpolitischen Gründen. Denn ein einziges Pflichtspiel für Österreich – und Wanner hätte sich festgespielt. Einen späteren Wechsel zum DFB verbieten die Statuten.

Wanner hatte schon zwei Einsätze in der Champions-League

Von Wanner selbst ist nichts zu hören. Doch die Abendzeitung in München will erfahren haben, dass Rangnick verbissen um Wanner kämpft. Im Fall einer Qualifikation der Österreicher soll das Talent für den EM-Kader 2024 nominiert werden. Mit diesem Angebot, mutmaßt das Blatt, gehe das Tauziehen zwischen den Verbänden in seine entscheidende Phase. Nimmt Wanner das Angebot des ÖFB an, winkt ihm bereits im zarten Alter von 18 Jahren die Teilnahme an seinem ersten großen internationalen Turnier. Zwar heißt es aus Insiderkreisen, auch der DFB hat Interesse am Top-Talent aus Oberschwaben, doch ein EM-Versprechen von Bundestrainer Hansi Flick scheint aufgrund der deutlich größeren Konkurrenz in Deutschland eher unwahrscheinlich. Österreich startet am 24. März gegen Aserbaidschan in die EM-Qualifikation. Die DFB-Elf bestreitet als Gastgeber der Euro 2024 bis zum Turnier ausschließlich Testspiele.

Jüngster Bayern-Spieler in der Königsklasse

Beim FC Bayern sehe man alles sehr entspannt. Wanners Entwicklung stehe dort im Vordergrund. Das Trainerteam sei sehr zufrieden mit dem Offensivjuwel, das bereits zwei Champions-League-Kurzeinsätze für Bayern bekam: Als bis dato jüngsten Bayern-Spieler wechselte Julian Nagelsmann Wanner im Vorrundenspiel bei Viktoria Pilsen (4:2) in der 70. Minute ein. Und auch drei Wochen später beim 2:0-Heimsieg gegen Inter Mailand wurde der Bayern-Youngster in der Schlussviertelstunde für den Franzosen Kingsley Coman eingewechselt.

Aus München ist zu hören, dass Wanner künftig wieder auf seiner Stammposition im offensiven Mittelfeld eingesetzt werden soll. Bei seinen bisherigen Einsätzen in dieser Saison war Wanner als linker Verteidiger aufgestellt. Dieses Experiment sei beendet.

