Ein Gewitter, drei Gegentore: Die Analyse zur 0:3-Pleite des FCM gegen Nürnberg II

Im ersten Saisonheimspiel bleibt der FC Memmingen torlos - und kassiert drei Treffer gegen Nürnberg II. Wie Spieler und Trainer die Niederlage erklären.

29.07.2023 | Stand: 00:26 Uhr

Eigentlich war beim FC Memmingen alles für einen schönen Fußball-Abend angerichtet. Das lag in erster Linie am neuen Multifunktionsgebäude, das seine Heimspiel-Premiere in der Fußball-Regionalliga feierte. Dann aber zog ein Gewitter samt Platzregen über die Memminger Arena – und sorgte für eine 35-minütige Verspätung des Anpfiffs. Auch sportlicher Hinsicht fiel der Abend dann ins Wasser. Der FCM verlor das erste Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg II mit 0:3 (0:2).

