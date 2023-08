Bayern-Derby in der Football-Bundesliga: Allgäu Comets zu Gast bei den Munich Cowboys

Die Allgäu Comets sind bei den abstiegsbedrohten Munich Cowboys klarer Favorit. Zu den Leistungsträgern bei den Münchnern gehört ein ehemaliger Kemptener.

11.08.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Es ist ein ungleiches Duell in der German Football League (GFL): Souveräne Comets gegen strauchelnde Cowboys, Kempten gegen München, Tabellenführer gegen den abstiegsbedrohten Fünften der Südstaffel. Beim deutlichen 41:14 im Hinspiel Mitte Juni dominierten die Kometen die „Viehhirten“ im heimischen Illerstadion offensiv wie defensiv.

Das Rückspiel am Samstag (16 Uhr) in München nimmt Elias Gniffke, Cheftrainer der Allgäu Comets, trotzdem nicht auf die leichte Schulter: „München ist heute nicht mehr das selbe Team wie vor zwei Monaten.“ Offensiv haben die Cowboys aber nach wie vor arge Probleme, Punkte zu erzielen. Im Schnitt kommen sie auf lediglich 15 Zähler pro Spiel – ligaweit der schlechteste Wert. Zum Vergleich: Die Allgäuer kommen auf knapp 35 Punkte pro Partie.

Munich Cowboys kämpfen gegen den Abstieg

Die Cowboys kämpfen heuer gegen den Abstieg. Denn bislang gewann das Team von Nadine Nurasyid – einziger weiblicher Headcoach in der GFL – nur zwei von zwölf Partien. Vergangenes Jahr belegte das Team aus der Landeshauptstadt noch Rang zwei in der Südstaffel. „Es war nicht zu erwarten, dass München heuer so weit unten drin hängt“, sagt Gniffke. Ein Grund ist der Abgang mehrere Spieler zu den neu gegründeten Munich Ravens, die seit dieser Saison Teil der European League of Football sind.

Die Kemptener sind dennoch gewarnt. Die Munich Cowboys lieferten zuletzt den New York Lions Braunschweig, eines der besten Teams der Nordstaffel, einen harten Kampf und führten in dem Interconference-Spiel zur Halbzeit sogar. „Die Derbys gegen München sind nie die schönsten Spiele aber spielerisch meist auf einem hohen Niveau und sehr eng“, sagt Gniffke.

Comets-Running-Back Thomas Campbell ist wieder fit

Er kann gegen München unter anderem wieder voll auf Running Back Thomas Campbell bauen, der sich von einer Sprunggelenkverletzung erholt hat. Auf der Münchner Seite läuft ein ehemaliger Kemptener auf. Cornerback Dominik Titz hat 2018 bei den Comets mit Football angefangen und spielte bis 2021 für die Allgäuer. Mittlerweile gehört er bei den Munich Cowboys zu den Leistungsträgern in der Defensive.

Ex-Comets-Cornerback Dominik Titz läuft mittlerweile für die Munich Cowboys auf. Bild: Ralf Lienert

